Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный
Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный - РИА Новости, 24.11.2025
Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный
Украинские военкомы выловили все мужское население села Могилевка Днепропетровской области, заявил РИА Новости военнопленный уроженец села Владислав Музыка.
украина
днепропетровская область
Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный
Украинские военкомы выловили всех мужчин села Могилевка Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские военкомы выловили все мужское население села Могилевка Днепропетровской области, заявил РИА Новости военнопленный уроженец села Владислав Музыка.
"Таких 30-летних, таких, моего возраста, 45-летних, 50-летних, может, 52-53 года. По населению, когда меня уже забирали, то в селе вообще никого не было. Село очень большое. Мужчин не было, ничего и никого. Работать некому", - сказал пленный.
По его словам, позже ему сообщили, что одного из последних мужчин села – 48-летнего грузчика, который ехал домой на велосипеде, задержала полиция для дальнейшей передачи в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине
называют военкоматы).
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады
по правам человека Дмитрий Лубинец
ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.