Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
02:44 24.11.2025
Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный
Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный - РИА Новости, 24.11.2025
Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный
Украинские военкомы выловили все мужское население села Могилевка Днепропетровской области, заявил РИА Новости военнопленный уроженец села Владислав Музыка. РИА Новости, 24.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
днепропетровская область
Военкомы выловили всех мужчин села Могилевка на Украине, рассказал пленный

Украинские военкомы выловили всех мужчин села Могилевка Днепропетровской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 ноя – РИА Новости. Украинские военкомы выловили все мужское население села Могилевка Днепропетровской области, заявил РИА Новости военнопленный уроженец села Владислав Музыка.
"Таких 30-летних, таких, моего возраста, 45-летних, 50-летних, может, 52-53 года. По населению, когда меня уже забирали, то в селе вообще никого не было. Село очень большое. Мужчин не было, ничего и никого. Работать некому", - сказал пленный.
ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам
ВСУ нанесли удары дронами по сдающимся в плен сослуживцам
Вчера, 06:32
По его словам, позже ему сообщили, что одного из последних мужчин села – 48-летнего грузчика, который ехал домой на велосипеде, задержала полиция для дальнейшей передачи в ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Пленные рассказали о безвыходной ситуации для боевиков ВСУ на ЛБС
Пленные рассказали о безвыходной ситуации для боевиков ВСУ на ЛБС
Вчера, 05:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровская областьДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
