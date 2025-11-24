БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Пункты плана США по Украине, касающиеся Евросоюза, в том числе членства Украины в ЕС, российских активов и санкций, должны получить одобрение со стороны Брюсселя, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.