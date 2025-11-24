Некоторые пункты плана США требуют одобрения Брюсселя, заявил Кошта

Рейтинг@Mail.ru
17:24 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/plan-2057208103.html
2025-11-24T17:24:00+03:00
2025-11-24T17:24:00+03:00
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Пункты плана США по Украине, касающиеся Евросоюза, в том числе членства Украины в ЕС, российских активов и санкций, должны получить одобрение со стороны Брюсселя, заявил глава Евросовета Антониу Кошта по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде для обсуждения ситуации вокруг Украины.
"Также очевидно, что вопросы, которые напрямую касаются Европейского союза, такие как санкции, расширение (вступление Украины в ЕС – ред.) и замороженные российские активы, требуют полного участия и решения со стороны Европейского союза. Мы готовы продолжать поддерживать этот процесс, работая в тесном взаимодействии с Евросоюзом и в координации с Украиной, США и НАТО", - сказал он.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
