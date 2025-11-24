Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой
17:03 24.11.2025 (обновлено: 17:19 24.11.2025)
В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой
В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Колпино в Санкт-Петербурге, двое медиков госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила РИА Новости, 24.11.2025
происшествия, колпино, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Колпино, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге машина скорой столкнулись с легковушкой

В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой, два медика пострадали

На месте столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в городе Колпино в Санкт-Петербурге
На месте столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в городе Колпино в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Станция скорой медицинской помощи | Колпино/ВКонтакте
На месте столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в городе Колпино в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Колпино в Санкт-Петербурге, двое медиков госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, авария произошла в 15.30 мск в понедельник на перекрестке улицы Веры Слуцкой и проспекта Ленина в Колпино.
"В результате ДТП двое работников бригады скорой медицинской помощи госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
