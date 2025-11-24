https://ria.ru/20251124/peterburg-2057200084.html
В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой
В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой - РИА Новости, 24.11.2025
В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой
Легковой автомобиль и машина скорой помощи столкнулись в городе Колпино в Санкт-Петербурге, двое медиков госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщила РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:03:00+03:00
2025-11-24T17:03:00+03:00
2025-11-24T17:19:00+03:00
происшествия
колпино
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057203984_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_76c210404d064d56d70be04c09b33525.jpg
https://ria.ru/20251124/mvd-2057102257.html
колпино
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057203984_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a19be0af3c12d2bdfd22b7eb2de1fc21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, колпино, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Колпино, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой
В Петербурге машина скорой столкнулась с легковушкой, два медика пострадали