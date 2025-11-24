Ozon ведет переговоры с банками для подключения к программе лояльности

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ozon ведет переговоры с 17 банками для подключения к своей программе лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату своей картой, компания обсуждала вопрос равного доступа всех банковских организаций к ней с регулятором, рассказали РИА Новости в компании.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в министерство экономического развития с инициативой запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо Набиуллиной, в котором она также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от выбранного способа оплаты.

"Мы не знакомы с оригинальным текстом письма, но, конечно, обсуждали с регулятором вопрос равного доступа всех банковских организаций к программе лояльности нашего маркетплейса. Мы открыли свою программу, основанную на принципах равного доступа и открытости, в октябре 2025 года, и уже ведем переговоры с 17 банками, чтобы обеспечить клиентам по всей стране еще больше выгоды в покупках", - сказали в компании.

При этом там считают, что предложение о запрете продаж продуктов от банков, которые принадлежат маркетплейсам, на этих площадках выглядит странным в рамках риторики о равном доступе.

В ноябре главы Сбербанка , ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.

На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.