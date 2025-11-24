Рейтинг@Mail.ru
Ozon ведет переговоры с банками для подключения к программе лояльности - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 24.11.2025 (обновлено: 10:41 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/ozon-2057070212.html
Ozon ведет переговоры с банками для подключения к программе лояльности
Ozon ведет переговоры с банками для подключения к программе лояльности - РИА Новости, 24.11.2025
Ozon ведет переговоры с банками для подключения к программе лояльности
Ozon ведет переговоры с 17 банками для подключения к своей программе лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T10:40:00+03:00
2025-11-24T10:41:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
вячеслав володин
герман греф
сбербанк россии
ozon
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939200714_0:0:2940:1654_1920x0_80_0_0_53cf81c1d8af62d97f3c6fc6fcf908dc.jpg
https://ria.ru/20251124/marketpleysy-2057048888.html
https://ria.ru/20251121/wildberries-2056508474.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939200714_368:0:2573:1654_1920x0_80_0_0_9c9b36d96ad969a5ec5dbae11eb3744d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, вячеслав володин, герман греф, сбербанк россии, ozon, альфа-банк
Экономика, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Герман Греф, Сбербанк России, Ozon, Альфа-банк
Ozon ведет переговоры с банками для подключения к программе лояльности

Ozon ведет переговоры с 17 банками для подключения к программе лояльности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Ozon
Вывеска Ozon - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Ozon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ozon ведет переговоры с 17 банками для подключения к своей программе лояльности - любой банк может присоединиться к ней на коммерческих условиях и предлагать скидки клиентам маркетплейса за оплату своей картой, компания обсуждала вопрос равного доступа всех банковских организаций к ней с регулятором, рассказали РИА Новости в компании.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина направила запрос в министерство экономического развития с инициативой запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо Набиуллиной, в котором она также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от выбранного способа оплаты.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ: Набиуллина предложила новые ограничения против маркетплейсов
09:30
"Мы не знакомы с оригинальным текстом письма, но, конечно, обсуждали с регулятором вопрос равного доступа всех банковских организаций к программе лояльности нашего маркетплейса. Мы открыли свою программу, основанную на принципах равного доступа и открытости, в октябре 2025 года, и уже ведем переговоры с 17 банками, чтобы обеспечить клиентам по всей стране еще больше выгоды в покупках", - сказали в компании.
При этом там считают, что предложение о запрете продаж продуктов от банков, которые принадлежат маркетплейсам, на этих площадках выглядит странным в рамках риторики о равном доступе.
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков отмечалось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
На прошлой неделе глава Сбербанка Герман Греф на конференции ЦБ в очередной раз раскритиковал скидки, которые дают маркетплейсы, в том числе при оплате определенными банковскими картами. В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что цена на товар на маркетплейсе не должна быть разной в зависимости от способа оплаты.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Ким прокомментировала возможную отмену скидок на маркетплейсах
21 ноября, 09:25
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинГерман ГрефСбербанк РоссииOzonАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала