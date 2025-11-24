Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов вручил орден Мужества участнику кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии", начальнику Военного учебного центра при Северо-Кавказской государственной академии, подполковнику Рустаму Магомедову.

Он является трехкратным кавалером ордена Мужества.

"Высокой государственной наградой Рустам Мухадинович награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Это уже третий орден Мужества, которым по указу главы государства награжден наш отважный земляк", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона выразил слова благодарности военному за все, что он сделал во благо Родины, а также пожелал ему дальнейших успехов.