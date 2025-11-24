Рейтинг@Mail.ru
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову
Карачаево-Черкесская Республика
 
13:45 24.11.2025
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову - РИА Новости, 24.11.2025
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов вручил орден Мужества участнику кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии", начальнику Военного учебного РИА Новости, 24.11.2025
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
2025
Новости
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову

Глава КЧР Рашид Темрезов наградил Рустама Магомедова

© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере MaxГлава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Канал Рашида Темрезова в мессенджере Max
Глава КЧР Рашид Темрезов вручил орден Мужества Рустаму Магомедову
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов вручил орден Мужества участнику кадровой программы "Герои Карачаево-Черкесии", начальнику Военного учебного центра при Северо-Кавказской государственной академии, подполковнику Рустаму Магомедову.
Он является трехкратным кавалером ордена Мужества.
"Высокой государственной наградой Рустам Мухадинович награжден за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Это уже третий орден Мужества, которым по указу главы государства награжден наш отважный земляк", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере Max.
Глава региона выразил слова благодарности военному за все, что он сделал во благо Родины, а также пожелал ему дальнейших успехов.
"Путь Рустама Мухадиновича, его боевые подвиги, верность Отчизне и преданность долгу – это один из лучших примеров честного и безответного служения Родине. Убежден, мы обязательно увидим и другие высокие государственные награды нашего земляка. Гордимся!" – резюмировал глава Карачаево-Черкесской Республики.
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
 
