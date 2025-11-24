Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение американцев к публикации данных по делу Эпштейна - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/opros-2057034010.html
Опрос показал отношение американцев к публикации данных по делу Эпштейна
Опрос показал отношение американцев к публикации данных по делу Эпштейна - РИА Новости, 24.11.2025
Опрос показал отношение американцев к публикации данных по делу Эпштейна
Более половины американцев считают очень важной публикацию данных о деле скандально известного покойного финансиста Джеффри Эпштейна, следует из опроса... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T06:42:00+03:00
2025-11-24T06:42:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
билл клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86515744da1e3a0dfb256b23816d350e.jpg
https://ria.ru/20251123/starmer-2056873253.html
https://ria.ru/20251123/epshteyn-2056866030.html
https://ria.ru/20251118/epshteyn-2055600295.html
сша
нью-йорк (город)
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ceb0a651687c7a2dbbaddb6611ad48cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Билл Клинтон
Опрос показал отношение американцев к публикации данных по делу Эпштейна

CBS: 55% американцев считают важным обнародование данных по делу Эпштейна

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более половины американцев считают очень важной публикацию данных о деле скандально известного покойного финансиста Джеффри Эпштейна, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov.
Согласно результатам опроса, 55% респондентов считают обнародование данных по делу Эпштейна очень важным, еще 27% - несколько менее важным, и только 17% говорят о том, что для них это маловажно или неважно вовсе.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Стармер считает, что экс-принцу Эндрю нужно дать показания по делу Эпштейна
Вчера, 03:03
Кроме того, 38% заявляют, что информация по этому делу играет крайне важную роль при оценке президента Дональда Трампа.
По мнению 37% опрошенных, любая новая информация, опубликованная по делу, вероятнее всего, окажется правдой.
Опрос проводился 19-21 ноября среди 2489 американцев. Погрешность составляет 2,4 процентных пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что подписал законопроект об обнародовании засекреченных файлов Эпштейна, которые могут пролить свет в том числе на связи американского лидера со скандальным финансистом. При этом Трамп также настаивает, что нужно расследовать причастность Билла Клинтона к преступлениям Эпштейна.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: Эпштейн мог оказывать услуги Елизавете II
Вчера, 00:17
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Люди не узнают правды с раскрытием файлов Эпштейна, заявил Дотком
18 ноября, 01:35
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампБилл Клинтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала