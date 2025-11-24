"Логика молока" выступила партнером олимпиады по агрогенетике "Иннагрика"

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Производитель молочных продуктов, детского питания и напитков "Логика молока" выступил партнером Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика", сообщает компания.

"Иннагрика" – ежегодная олимпиада аграрного профиля для учеников 9-11 классов. Помимо основного профиля "Аграрная генетика", ее участникам доступны еще два: "Агрохимия" и "Агротех". Задача олимпиады - повышение привлекательности агробиотехнологических специальностей, а также формирование пула специалистов, способных разрабатывать инновационные решения для АПК.

"Для нас принципиально важно поддерживать проекты, которые формируют интерес школьников к аграрным наукам, демонстрируют АПК как современную, технологичную отрасль и делают ее привлекательной с точки зрения выбора профессии для молодежи. "Иннагрика" – как раз такой проект, и мы рады внести свой вклад в подготовку будущих специалистов, от которых зависит технологическое развитие всей отрасли", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании "Логика молока" Руслана Алисултанова.

В 2025 году для участия в "Иннагрике" зарегистрировалось около 25 тысяч старшеклассников со всей России, а также из Казахстана и Белоруссии – на 6 тысяч больше, чем в 2024 году. В очных полуфинальных состязаниях, которые прошли в Москве, Владивостоке, Воронеже и Саратове, приняли участие около 600 школьников. В Московском полуфинале приняли участие 200 школьников из Москвы и Московской области. Победителей пригласят в финал, который планируется провести 12-20 декабря в Нижнем Новгороде.

В рамках подготовки кадров для АПК призеры олимпиады, поступающие в целевые вузы по направлениям, в первый год обучения получат стипендию и стажировку по результатам госэкзаменов (сессия), а также менторство со стороны экспертов и руководителей "Логики молока" в проектах по профильной деятельности.