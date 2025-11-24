Рейтинг@Mail.ru
"Логика молока" выступила партнером олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/olimpiada-2057163797.html
"Логика молока" выступила партнером олимпиады по агрогенетике "Иннагрика"
"Логика молока" выступила партнером олимпиады по агрогенетике "Иннагрика" - РИА Новости, 24.11.2025
"Логика молока" выступила партнером олимпиады по агрогенетике "Иннагрика"
Производитель молочных продуктов, детского питания и напитков "Логика молока" выступил партнером Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика", сообщает... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T15:18:00+03:00
2025-11-24T15:18:00+03:00
москва
россия
казахстан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924116002_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_747b746481aba88c414a50e578b4b521.jpg
https://ria.ru/20251122/obrazovanie-2056670129.html
https://ria.ru/20251101/shkolniki-2052279716.html
москва
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924116002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78bb7cd7b24f7a85c2bf0a9958c93da6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, казахстан
Москва, Россия, Казахстан
"Логика молока" выступила партнером олимпиады по агрогенетике "Иннагрика"

"Логика молока" поддержала Всероссийскую агроолимпиаду для школьников

© iStock.com / valentinrussanovУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© iStock.com / valentinrussanov
Ученый в лаборатории . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Производитель молочных продуктов, детского питания и напитков "Логика молока" выступил партнером Всероссийской олимпиады по агрогенетике "Иннагрика", сообщает компания.
"Иннагрика" – ежегодная олимпиада аграрного профиля для учеников 9-11 классов. Помимо основного профиля "Аграрная генетика", ее участникам доступны еще два: "Агрохимия" и "Агротех". Задача олимпиады - повышение привлекательности агробиотехнологических специальностей, а также формирование пула специалистов, способных разрабатывать инновационные решения для АПК.
Урок химии - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Математика, физика, химия, биология: как будут учить российских школьников
22 ноября, 09:00
"Для нас принципиально важно поддерживать проекты, которые формируют интерес школьников к аграрным наукам, демонстрируют АПК как современную, технологичную отрасль и делают ее привлекательной с точки зрения выбора профессии для молодежи. "Иннагрика" – как раз такой проект, и мы рады внести свой вклад в подготовку будущих специалистов, от которых зависит технологическое развитие всей отрасли", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании "Логика молока" Руслана Алисултанова.
В 2025 году для участия в "Иннагрике" зарегистрировалось около 25 тысяч старшеклассников со всей России, а также из Казахстана и Белоруссии – на 6 тысяч больше, чем в 2024 году. В очных полуфинальных состязаниях, которые прошли в Москве, Владивостоке, Воронеже и Саратове, приняли участие около 600 школьников. В Московском полуфинале приняли участие 200 школьников из Москвы и Московской области. Победителей пригласят в финал, который планируется провести 12-20 декабря в Нижнем Новгороде.
В рамках подготовки кадров для АПК призеры олимпиады, поступающие в целевые вузы по направлениям, в первый год обучения получат стипендию и стажировку по результатам госэкзаменов (сессия), а также менторство со стороны экспертов и руководителей "Логики молока" в проектах по профильной деятельности.
В компании добавили, что в 2025 году "Логика молока" поддержала запуск онлайн-школы по агрогенетике и агротехнологиям "Иннагрика", а также научных смен и сборов по агробиотехнологиям.
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Российские школьники завоевали золотые медали на международной олимпиаде
1 ноября, 12:06
 
МоскваРоссияКазахстан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала