ОДКБ призвана стать частью новой архитектуры безопасности, заявили в Кремле
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвана стать узловым элементом новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности,... РИА Новости, 24.11.2025
ОДКБ призвана стать частью новой архитектуры безопасности, заявили в Кремле
