ОДКБ призвана стать частью новой архитектуры безопасности, заявили в Кремле

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвана стать узловым элементом новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности, сообщается в информационных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию.

"Организация играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности на евразийском пространстве, а с учетом накопленного опыта призвана стать узловым элементом новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности", - сообщается в материалах.