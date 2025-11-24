Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ призвана стать частью новой архитектуры безопасности, заявили в Кремле - РИА Новости, 24.11.2025
17:44 24.11.2025
ОДКБ призвана стать частью новой архитектуры безопасности, заявили в Кремле
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвана стать узловым элементом новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности,... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:44:00+03:00
2025-11-24T17:44:00+03:00
в мире
киргизия
россия
владимир путин
юрий ушаков
садыр жапаров
одкб
киргизия
россия
в мире, киргизия, россия, владимир путин, юрий ушаков, садыр жапаров, одкб
В мире, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Садыр Жапаров, ОДКБ
ОДКБ призвана стать частью новой архитектуры безопасности, заявили в Кремле

Кремль: ОДКБ призвана стать частью новой архитектуры безопасности

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвана стать узловым элементом новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности, сообщается в информационных материалах пресс-службы Кремля, подготовленных к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию.
"Организация играет ключевую роль в поддержании мира и стабильности на евразийском пространстве, а с учетом накопленного опыта призвана стать узловым элементом новой общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности", - сообщается в материалах.
Государственный визит Путина в Киргизию начнется 25 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ожидается, что 26 ноября глава государства проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, 27 ноября российский лидер примет участие в саммите ОДКБ.
Путин на саммите ОДКБ изложит приоритеты российского председательства
В миреКиргизияРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковСадыр ЖапаровОДКБ
 
 
