Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: лидеры ОДКБ примут заявление о борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/odkb-2057216251.html
Ушаков: лидеры ОДКБ примут заявление о борьбе с наркотрафиком
Ушаков: лидеры ОДКБ примут заявление о борьбе с наркотрафиком - РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков: лидеры ОДКБ примут заявление о борьбе с наркотрафиком
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут заявление об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:39:00+03:00
2025-11-24T17:39:00+03:00
в мире
россия
киргизия
юрий ушаков
одкб
евразийский экономический союз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg
https://ria.ru/20251124/sammit-2057215523.html
россия
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_287936e965f2b315f715cf7e2e4ed5bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киргизия, юрий ушаков, одкб, евразийский экономический союз, снг
В мире, Россия, Киргизия, Юрий Ушаков, ОДКБ, Евразийский экономический союз, СНГ
Ушаков: лидеры ОДКБ примут заявление о борьбе с наркотрафиком

Ушаков: лидеры ОДКБ примут заявление о сотрудничестве в борьбе с наркотрафиком

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) примут заявление об укреплении сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Всего подготовили 19 документов, в том числе... заявление об укреплении сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков", - сказал Ушаков журналистам.
Ранее заведующий отделом внешней политики администрации киргизского президента Сагынбек Абдумуталип сообщил, что государственный визит Путина в Киргизию состоится 25-27 ноября. В ходе визита запланированы переговоры на высшем уровне, будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействие в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Ушаков назвал дату и место проведения следующего саммита ОДКБ
Вчера, 17:37
 
В миреРоссияКиргизияЮрий УшаковОДКБЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала