Ушаков рассказал о предстоящем саммите ОДКБ
Ушаков рассказал о предстоящем саммите ОДКБ - РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков рассказал о предстоящем саммите ОДКБ
Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) во время саммита обсудят вопрос о реализации стратегии коллективной безопасности, сообщил... РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков рассказал о предстоящем саммите ОДКБ
Ушаков: лидеры стран ОДКБ обсудят стратегию коллективной безопасности