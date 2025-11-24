Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области задержали завербованного диверсанта-наркомана - РИА Новости, 24.11.2025
11:58 24.11.2025 (обновлено: 12:33 24.11.2025)
В Ленинградской области задержали завербованного диверсанта-наркомана
В Ленинградской области задержали диверсанта-наркомана, который поджег вышку сотовой связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
происшествия
ленинградская область
украина
россия
ленинградская область
украина
россия
происшествия, ленинградская область, украина, россия
Происшествия, Ленинградская область, Украина, Россия
В Ленинградской области задержали завербованного диверсанта-наркомана

В Ленобласти задержан диверсант, поджегший вышку сотовой связи по заданию Киева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области задержали диверсанта-наркомана, который поджег вышку сотовой связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Силовики задержали местного жителя 1985 года рождения, который по заданию членов террористических группировок Украины поджег вышку сотовой связи в Мгинском районе Ленинградской области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержанный - типичный пример вербовки украинскими террористами: ранее судимый наркозависимый безработный маргинал.
По словам источника, задержанный пошел на преступление за денежное вознаграждение, которое ему в итоге так и не выплатили.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт", санкция которой подразумевает до 25 лет лишения свободы.
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Жителю Запорожской области вынесли приговор по делу о госизмене
ПроисшествияЛенинградская областьУкраинаРоссия
 
 
