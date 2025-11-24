https://ria.ru/20251124/oblast-2057096953.html
В Ленинградской области задержали завербованного диверсанта-наркомана
В Ленинградской области задержали диверсанта-наркомана, который поджег вышку сотовой связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.11.2025
происшествия
ленинградская область
украина
россия
ленинградская область
украина
россия
Новости
ru-RU
В Ленобласти задержан диверсант, поджегший вышку сотовой связи по заданию Киева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области задержали диверсанта-наркомана, который поджег вышку сотовой связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Силовики задержали местного жителя 1985 года рождения, который по заданию членов террористических группировок Украины
поджег вышку сотовой связи в Мгинском районе Ленинградской области", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что задержанный - типичный пример вербовки украинскими террористами: ранее судимый наркозависимый безработный маргинал.
По словам источника, задержанный пошел на преступление за денежное вознаграждение, которое ему в итоге так и не выплатили.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ
"Террористический акт", санкция которой подразумевает до 25 лет лишения свободы.