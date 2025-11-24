В Ленинградской области задержали завербованного диверсанта-наркомана

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. В Ленинградской области задержали диверсанта-наркомана, который поджег вышку сотовой связи, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По словам источника, задержанный пошел на преступление за денежное вознаграждение, которое ему в итоге так и не выплатили.