"Каролина" уступила "Баффало" в НХЛ, Свечников и Никишин не набрали очков

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Баффало Сэйбрз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Баффало и завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Алекс Так (6-я минута), Джек Куинн (24), Бек Маленстин (39) и Тэйдж Томпсон (60). За "Каролину" отличился Шейн Гостисбеер (15).
23 ноября 2025 • начало в 21:00
Завершен
05:51 • Алекс Так
(Райан Маклеод, Джошуа Доан)
23:55 • Джек Куинн
38:36 • Бек Маленстин
(Тайсон Козак, Пейтон Кребс)
59:38 • Тейдж Томпсон
(Закари Бенсон)
14:36 • Шейн Гостисбеер
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников и защитник Александр Никишин результативными действиями не отметились.
"Каролина" (30 очков) возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. "Баффало" (22) располагается на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Каролина" примет "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Баффало" в гостях сыграет с "Питтсбург Пингвинз". Обе встречи пройдут в ночь на 27 ноября по московскому времени.
