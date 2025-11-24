Рейтинг@Mail.ru
"Каролина" уступила "Баффало" в НХЛ, Свечников и Никишин не набрали очков - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
00:41 24.11.2025 (обновлено: 00:47 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/nkhl-2057017070.html
"Каролина" уступила "Баффало" в НХЛ, Свечников и Никишин не набрали очков
"Каролина" уступила "Баффало" в НХЛ, Свечников и Никишин не набрали очков - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
"Каролина" уступила "Баффало" в НХЛ, Свечников и Никишин не набрали очков
"Баффало Сэйбрз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T00:41:00+03:00
2025-11-24T00:47:00+03:00
хоккей
спорт
андрей свечников
александр никишин
алекс так
каролина харрикейнз
нью-йорк рейнджерс
питтсбург пингвинз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:109:2047:1261_1920x0_80_0_0_c86131d17272e9cac40fbceecd9740a2.jpg
/20251123/vegas-2056890333.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_7c6cb30041893d77f569bb39454c3066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей свечников, александр никишин, алекс так, каролина харрикейнз, нью-йорк рейнджерс, питтсбург пингвинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Свечников, Александр Никишин, Алекс Так, Каролина Харрикейнз, Нью-Йорк Рейнджерс, Питтсбург Пингвинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Каролина" уступила "Баффало" в НХЛ, Свечников и Никишин не набрали очков

"Каролина" уступила "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ

© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : x.com/canes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Баффало Сэйбрз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Баффало и завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). У победителей шайбы забросили Алекс Так (6-я минута), Джек Куинн (24), Бек Маленстин (39) и Тэйдж Томпсон (60). За "Каролину" отличился Шейн Гостисбеер (15).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 ноября 2025 • начало в 21:00
Завершен
Баффало
4 : 1
Каролина
05:51 • Алекс Так
(Райан Маклеод, Джошуа Доан)
23:55 • Джек Куинн
(Райан Маклеод, Джейсон Цукер)
38:36 • Бек Маленстин
(Тайсон Козак, Пейтон Кребс)
59:38 • Тейдж Томпсон
(Закари Бенсон)
14:36 • Шейн Гостисбеер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников и защитник Александр Никишин результативными действиями не отметились.
"Каролина" (30 очков) возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона. "Баффало" (22) располагается на седьмой строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче "Каролина" примет "Нью-Йорк Рейнджерс", а "Баффало" в гостях сыграет с "Питтсбург Пингвинз". Обе встречи пройдут в ночь на 27 ноября по московскому времени.
Российский нападающий Вегас Голден Найтс Иван Барбашев - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Вегас" проиграл "Анахайму" в матче НХЛ
23 ноября, 09:03
 
ХоккейСпортАндрей СвечниковАлександр НикишинАлекс ТакКаролина ХаррикейнзНью-Йорк РейнджерсПиттсбург ПингвинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала