17:36 24.11.2025 (обновлено: 17:41 24.11.2025)
План США будет дорабатываться всеми сторонами конфликта, заявил Ушаков
Проект американского плана по Украине будет подвергаться переработке и модификации со стороны и России, и Украины, и США, и Европы, сказал помощник президента... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
украина
россия
сша
юрий ушаков
в мире, украина, россия, сша, юрий ушаков
В мире, Украина, Россия, США, Юрий Ушаков
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Проект американского плана по Украине будет подвергаться переработке и модификации со стороны и России, и Украины, и США, и Европы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нам передали же какой-то проект, который обсуждается. И, как вы знаете, он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и, наверняка, с украинской стороны, и с американской, и с европейской. Это же серьезный очень вопрос. Но пока, как я сказал, его обсуждение с нами никто не вел", - сообщил Ушаков журналистам.
Заголовок открываемого материала