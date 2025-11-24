https://ria.ru/20251124/mir-2057214591.html
План США будет дорабатываться всеми сторонами конфликта, заявил Ушаков
План США будет дорабатываться всеми сторонами конфликта, заявил Ушаков - РИА Новости, 24.11.2025
План США будет дорабатываться всеми сторонами конфликта, заявил Ушаков
Проект американского плана по Украине будет подвергаться переработке и модификации со стороны и России, и Украины, и США, и Европы, сказал помощник президента... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:36:00+03:00
2025-11-24T17:36:00+03:00
2025-11-24T17:41:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_540:12:2730:1244_1920x0_80_0_0_eb9d097052fa97b7eb7eb149f1344bc7.jpg
https://ria.ru/20251124/rossija-2057212301.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004800395_698:0:2435:1303_1920x0_80_0_0_b4b1a8a90e2d2de70f2aa0a734d37baf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, юрий ушаков
В мире, Украина, Россия, США, Юрий Ушаков
План США будет дорабатываться всеми сторонами конфликта, заявил Ушаков
Ушаков: план по Украине будет модифицироваться со стороны РФ, Киева, США, Европы