22:31 24.11.2025
Президент Кубы пообщался с бизнесменами из России на международной ярмарке
в мире
куба
россия
гавана
в мире, куба, россия, гавана
В мире, Куба, Россия, Гавана
Президент Кубы пообщался с бизнесменами из России на международной ярмарке

Мигель Диас-Канель. Архивное фото
ГАВАНА, 24 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил стенд России на Международной ярмарке Гаваны FIHAV 2025 и пообщался с предпринимателями и представителями деловых объединений, передает корреспондент РИА Новости.
Кубинский руководитель в понедельник в ходе посещения гаванской ярмарки остановился на российской экспозиции и пообщался с несколькими компаниями о работе с кубинскими предприятиями.
Сопровождавший президента вице-премьер и министр внешней торговли и иностранного инвестирования Оскар Перес-Олива Фрага отметил, что на ярмарке присутствуют два российских губернатора - Санкт-Петербурга и Рязанской области. Он добавил, что отношения между Кубой и Россией находятся "на отличном уровне", и указал, что условия для того, чтобы сделать "рывок" в торгово-экономических отношениях, созданы.
Гаванская ярмарка FIHAV 2025 открыта для посещения с понедельника по субботу. В этом году в ней принимают участие более 700 компаний из 52 стран.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Глава МИД Кубы обвинил Рубио во лжи
14 ноября, 23:33
 
В миреКубаРоссияГавана
 
 
