Бастрыкину доложат о деле об убийстве родственницы Прохора Шаляпина

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенном по уголовному делу об убийстве в Волгограде в 1996 году 60-летней женщины комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, сообщает информационный центр СК России.

Ранее в эфире федерального телеканала сообщалось о несогласии с результатами установления обстоятельств убийства двух женщин в Волгограде , речь идет о родственниках певца Прохора Шаляпина . В феврале 1996 года тела 60-летней местной жительницы и ее дочери с многочисленными ранениями были обнаружены в их квартире, откуда также пропала значительная сумма денежных средств. На протяжении более 20 лет преступление оставалось нераскрытым, однако в 2020 году был задержан местный житель, который сознался только в убийстве одной женщины. При этом фигуранту удалось избежать наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По мнению родственника погибших, указанное произошло ввиду недостаточности собранных доказательств виновности мужчины в убийстве двух лиц.

Отмечается, что ранее в прокуратуре возбуждалось и расследовалось уголовное дело по факту убийства женщин, но в мае того же года расследование было приостановлено.

По данным ведомства, в 2020 году расследование уголовного дела было возобновлено. Местному жителю было предъявлено обвинение в совершении убийства женщины. Подчеркивается, что в дальнейшем уголовное дело было направлено в суд, где в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности было прекращено.