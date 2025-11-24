Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о деле об убийстве родственницы Прохора Шаляпина - РИА Новости, 24.11.2025
23:15 24.11.2025
Бастрыкину доложат о деле об убийстве родственницы Прохора Шаляпина
Бастрыкину доложат о деле об убийстве родственницы Прохора Шаляпина
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенном по уголовному делу об убийстве в Волгограде в 1996 году 60-летней женщины комплексе следственных... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:15:00+03:00
2025-11-24T23:15:00+03:00
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
прохор шаляпин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, прохор шаляпин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, Прохор Шаляпин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о деле об убийстве родственницы Прохора Шаляпина

Бастрыкину доложат о деле об убийстве в 1996 году родственницы Шаляпина

© Фото : пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенном по уголовному делу об убийстве в Волгограде в 1996 году 60-летней женщины комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, сообщает информационный центр СК России.
Ранее в эфире федерального телеканала сообщалось о несогласии с результатами установления обстоятельств убийства двух женщин в Волгограде, речь идет о родственниках певца Прохора Шаляпина. В феврале 1996 года тела 60-летней местной жительницы и ее дочери с многочисленными ранениями были обнаружены в их квартире, откуда также пропала значительная сумма денежных средств. На протяжении более 20 лет преступление оставалось нераскрытым, однако в 2020 году был задержан местный житель, который сознался только в убийстве одной женщины. При этом фигуранту удалось избежать наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По мнению родственника погибших, указанное произошло ввиду недостаточности собранных доказательств виновности мужчины в убийстве двух лиц.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СК раскрыл убийство, совершенное в 2015 году в центре Москвы
21 ноября, 14:14
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в теле-эфире доводов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что ранее в прокуратуре возбуждалось и расследовалось уголовное дело по факту убийства женщин, но в мае того же года расследование было приостановлено.
По данным ведомства, в 2020 году расследование уголовного дела было возобновлено. Местному жителю было предъявлено обвинение в совершении убийства женщины. Подчеркивается, что в дальнейшем уголовное дело было направлено в суд, где в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности было прекращено.
"В настоящее время в региональном следственном управлении расследуется уголовное дело по факту убийства 60-летней женщины... Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
12 ноября, 10:08
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьПрохор ШаляпинАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
