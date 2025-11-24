Рейтинг@Mail.ru
Следователи снова расследуют убийство родственницы Прохора Шаляпина - РИА Новости, 24.11.2025
22:53 24.11.2025 (обновлено: 22:58 24.11.2025)
Следователи снова расследуют убийство родственницы Прохора Шаляпина
Следователи снова расследуют убийство родственницы Прохора Шаляпина
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
прохор шаляпин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, волгоград, волгоградская область, россия, прохор шаляпин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия, Прохор Шаляпин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Следователи снова расследуют убийство родственницы Прохора Шаляпина

ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Следователи возобновили расследование убийства из-за квартиры в 1996 году женщины, сообщает информационный центр СК РФ. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о родственнице певца Прохора Шаляпина.
По данным ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Волгоградской области доложить о расследовании убийства в Волгограде, совершенном почти 30 лет назад из-за квартиры.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СК раскрыл убийство, совершенное в 2015 году в центре Москвы
21 ноября, 14:14
"В настоящее время в региональном следственном управлении расследуется уголовное дело по факту убийства 60-летней женщины", - говорится в сообщении инфоцентра СК.
Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах региона, речь идет о родственнице певца Прохора Шаляпина.
В декабре 2020 года СУ СКР по Волгоградской области сообщало, что суд арестовал мужчину, которого подозревали в совершении двойного убийства в Волгограде в 1996 году. По информации ведомства, в феврале 1996 года в Волгограде в своей квартире были обнаружены убитыми 60-летняя женщина и ее 30-летняя дочь. Первая скончалась от многочисленных ножевых ранний, а второй выстрелили в голову. В 1996 году следователям не удалось найти убийц, установить подозреваемого получилось только в 2020 году.
Согласно материалам дела, накануне гибели молодая женщина продала квартиру и отдала деньги на хранение своей матери и, скорее всего, преступник знал о об этом. Также сотрудники СК узнали, что погибшую видели в компании приятеля, который после ее смерти куда-то исчез. Подозреваемый был задержан в 2020 году в Московской области, его отпечатки пальцев совпали с отпечатками, которые были найдены на месте преступления.
По данным СК, уголовное дело для рассмотрения по существу было направлено в суд. По информации инстанции, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности оно было прекращено.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве 31-летней давности
7 ноября, 09:32
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьРоссияПрохор ШаляпинАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
