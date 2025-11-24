Следователи снова расследуют убийство родственницы Прохора Шаляпина

В декабре 2020 года СУ СКР по Волгоградской области сообщало, что суд арестовал мужчину, которого подозревали в совершении двойного убийства в Волгограде в 1996 году. По информации ведомства, в феврале 1996 года в Волгограде в своей квартире были обнаружены убитыми 60-летняя женщина и ее 30-летняя дочь. Первая скончалась от многочисленных ножевых ранний, а второй выстрелили в голову. В 1996 году следователям не удалось найти убийц, установить подозреваемого получилось только в 2020 году.