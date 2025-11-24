https://ria.ru/20251124/kriminal-2057271397.html
Следователи снова расследуют убийство родственницы Прохора Шаляпина
ВОЛГОГРАД, 24 ноя – РИА Новости. Следователи возобновили расследование убийства из-за квартиры в 1996 году женщины, сообщает информационный центр СК РФ. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о родственнице певца Прохора Шаляпина.
По данным ведомства, глава СК РФ Александр Бастрыкин
поручил главе СУ СКР по Волгоградской области
доложить о расследовании убийства в Волгограде
, совершенном почти 30 лет назад из-за квартиры.
"В настоящее время в региональном следственном управлении расследуется уголовное дело по факту убийства 60-летней женщины", - говорится в сообщении инфоцентра СК.
Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах региона, речь идет о родственнице певца Прохора Шаляпина
.
В декабре 2020 года СУ СКР по Волгоградской области сообщало, что суд арестовал мужчину, которого подозревали в совершении двойного убийства в Волгограде в 1996 году. По информации ведомства, в феврале 1996 года в Волгограде в своей квартире были обнаружены убитыми 60-летняя женщина и ее 30-летняя дочь. Первая скончалась от многочисленных ножевых ранний, а второй выстрелили в голову. В 1996 году следователям не удалось найти убийц, установить подозреваемого получилось только в 2020 году.
Согласно материалам дела, накануне гибели молодая женщина продала квартиру и отдала деньги на хранение своей матери и, скорее всего, преступник знал о об этом. Также сотрудники СК узнали, что погибшую видели в компании приятеля, который после ее смерти куда-то исчез. Подозреваемый был задержан в 2020 году в Московской области
, его отпечатки пальцев совпали с отпечатками, которые были найдены на месте преступления.
По данным СК, уголовное дело для рассмотрения по существу было направлено в суд. По информации инстанции, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности оно было прекращено.