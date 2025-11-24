"Инопланетный корабль" приблизился к Земле

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние меньше 300 миллионов километров, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«
"В прошедшее воскресенье, около 07:30 по московскому времени, межзвездная "комета-корабль" пересекла психологически значимую границу в 300 миллионов километров от Земли и в настоящее время продолжает сокращать расстояние до планеты примерно на два миллиона километров каждые сутки", — говорится в публикации.
В материале подчеркнули, что через четыре недели минимальное расстояние между кометой и Землей составит 269 миллионов километров, после чего 3I/ATLAS начнет постепенно покидать нашу солнечную систему.
Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре ученый Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
НАСА заявило, что кампания наблюдений за 3I/ATLAS беспрецедентна
20 ноября, 00:10
В начале ноября лаборатория реактивного движения NASA сообщила о том, что космический объект продемонстрировал первое доказательство негравитационного ускорения, совершив неожиданный маневр при приближении к Солнцу. Как предположил тогда сам Леб, на 3I/ATLAS могла действовать неизвестная мила, которая заставила его отклониться от траектории при приближении к Солнцу.
На прошлой неделе NASA на специальной пресс-конференции обнародовало новые снимки 3I/ATLAS, подтвердив, что этот межзвездный объект является кометой, которая прибыла из другой звездной системы. Там уточнили, что наблюдали за ее передвижением на протяжении всего периода пребывания в пределах Солнечной системы.