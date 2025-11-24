"Инопланетный корабль" приблизился к Земле

"В прошедшее воскресенье, около 07:30 по московскому времени, межзвездная "комета-корабль" пересекла психологически значимую границу в 300 миллионов километров от Земли и в настоящее время продолжает сокращать расстояние до планеты примерно на два миллиона километров каждые сутки", — говорится в публикации.

Космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.