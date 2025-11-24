Рейтинг@Mail.ru
Косачев высказался о борьбе за ресурсы Арктики в мире
20:22 24.11.2025 (обновлено: 20:31 24.11.2025)
Косачев высказался о борьбе за ресурсы Арктики в мире
Тот, кто завладеет ресурсами Арктики, сможет сохранить современное однополярное мироустройство или сформировать новое многополярное, считает вице-спикер Совфеда РИА Новости, 24.11.2025
Косачев высказался о борьбе за ресурсы Арктики в мире

Константин Косачев
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Тот, кто завладеет ресурсами Арктики, сможет сохранить современное однополярное мироустройство или сформировать новое многополярное, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Арктика — это абсолютно точно геополитика... Если упрощать, то можно говорить о том, что кто завладеет ресурсами Арктики, тот либо сохранит нынешнюю модель мироустройства западноцентричную, либо получит ресурсы для формирования новой модели — модели многополярной, модели, где такую же роль будут играть и Восток, и Юг, даже не имея собственного выхода к Арктике", - сказал Косачев в ходе круглого стола "Новая геополитика в Арктике" на площадке Совета Федерации.
Патрушев предупредил о потере лидерства России в изучении Арктики
24 марта, 14:05
24 марта, 14:05
Сенатор также добавил, что США хотят "застолбить за собой больший сектор Арктики", чем им положено, чтобы иметь более весомые козыри в грядущих геополитических спорах. По его словам, любопытно, что Штаты готовы это делать "даже за счёт своих союзников в Европе, что лишь подчеркивает важность арктического "пирога".
Одной из причин важности Арктики в геополитике Косачев назвал ресурсы в регионе — как напомнил парламентарий, в Арктике сосредоточено до 13% всех земных запасов нефти и до 30% всех запасов газа.
"Во-вторых, климат. Арктика нагревается в три-четыре раза быстрее, чем вся остальная планета... И, наконец, в-третьих, это, разумеется, логистика: открываются принципиально новые возможности", - добавил он.
Парламентарий также предположил, что происходящее вокруг России во многом связано именно с Арктикой.
"С моей точки зрения, Украина — это следствие стремления Запада консолидироваться против России, в том числе или прежде всего, чтобы добиться ослабления ее геополитической роли, включая контроль над Севером. Война в "южных морях", условно говоря, идет за "северные", - пояснил парламентарий.
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Эксперт объяснил, что может предотвратить конфликты в Арктике
11 июня, 07:21
11 июня, 07:21
 
Арктика Россия Восток Константин Косачев Совет Федерации РФ
 
 
