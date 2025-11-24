Косачев высказался о борьбе за ресурсы Арктики в мире

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Тот, кто завладеет ресурсами Арктики, сможет сохранить современное однополярное мироустройство или сформировать новое многополярное, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Арктика — это абсолютно точно геополитика... Если упрощать, то можно говорить о том, что кто завладеет ресурсами Арктики, тот либо сохранит нынешнюю модель мироустройства западноцентричную, либо получит ресурсы для формирования новой модели — модели многополярной, модели, где такую же роль будут играть и Восток, и Юг, даже не имея собственного выхода к Арктике", - сказал Косачев в ходе круглого стола "Новая геополитика в Арктике" на площадке Совета Федерации.
Сенатор также добавил, что США хотят "застолбить за собой больший сектор Арктики", чем им положено, чтобы иметь более весомые козыри в грядущих геополитических спорах. По его словам, любопытно, что Штаты готовы это делать "даже за счёт своих союзников в Европе, что лишь подчеркивает важность арктического "пирога".
Одной из причин важности Арктики в геополитике Косачев назвал ресурсы в регионе — как напомнил парламентарий, в Арктике сосредоточено до 13% всех земных запасов нефти и до 30% всех запасов газа.
"Во-вторых, климат. Арктика нагревается в три-четыре раза быстрее, чем вся остальная планета... И, наконец, в-третьих, это, разумеется, логистика: открываются принципиально новые возможности", - добавил он.
Парламентарий также предположил, что происходящее вокруг России во многом связано именно с Арктикой.