Управляющий южнокорейским онлайн-борделем получил пожизненный срок

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Южнокорейский суд приговорил к пожизненному тюремному заключению 33-летнего Ким Нок Вана, управлявшего преступной группировкой "Вигиланты", которая на протяжении пяти лет незаконно получала и распространяла фото и видеоматериалы сексуального и насильственного характера, в том числе с участием несовершеннолетних, через чаты и каналы в Telegram, передает агентство Рёнхап

Согласно информации агентства, Ким Нок Ван с 2020 по 2025 год управлял преступной группировкой "Вигиланты", которая путем шантажа заставляла своих жертв записывать откровенный контент, впоследствии распространяемый преступниками через чаты и каналы в Telegram . За пять лет существования группировки в преступные махинации оказался вовлечен как минимум 261 человек. Сам Ким Нок Вон называл себя "пастором" и систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также распространял фотографии, демонстрирующие сексуальное насилие над детьми.

« "Центральный районный суд Сеула 24 ноября в ходе слушания по уголовному делу приговорил к пожизненному тюремному заключению Ким Нок Вана (33 года), обвиняющегося в создании и ведении деятельности преступной организации, сексуальной эксплуатации, производстве и распространении незаконных фото и видеоматериалов, принуждение к их просмотру и изнасиловании", - говорится в сообщении Рёнхап, опубликованном в понедельник.

Как отмечается, в дополнение к пожизненному сроку суд также распорядился в течение десяти лет публиковать всю личную информацию преступника в сети и ограничить возможность осуществления им трудовой деятельности, связанной с детьми и подростками, даже в условиях тюремного заключения, а также приговорила подсудимого к 30 годам ношения электронного браслета.

Согласно южнокорейским законам, следствие или СМИ не имеют права разглашать общественности личную информацию преступников, включая их имена. Нарушение этого закона может грозить лишением свободы сроком до трех лет, однако на практике такая мера наказания применяется не так часто. Тем не менее в случае особо тяжких преступлений, включая серьезные преступления сексуального характера, по решению суда личная информация подсудимых может быть подвергнута огласке.