Китай надеется на справедливое соглашение по Украине, заявил Си Цзиньпин
Пекин надеется, что все стороны украинского кризиса как можно скорее достигнут справедливого соглашения, которое устранит первопричины кризиса, заявил... РИА Новости, 24.11.2025
Китай надеется на справедливое соглашение по Украине, заявил Си Цзиньпин
