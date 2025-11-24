Рейтинг@Mail.ru
Китай надеется на справедливое соглашение по Украине, заявил Си Цзиньпин
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 24.11.2025 (обновлено: 18:00 24.11.2025)
Китай надеется на справедливое соглашение по Украине, заявил Си Цзиньпин
Китай надеется на справедливое соглашение по Украине, заявил Си Цзиньпин
Пекин надеется, что все стороны украинского кризиса как можно скорее достигнут справедливого соглашения, которое устранит первопричины кризиса, заявил... РИА Новости, 24.11.2025
Китай надеется на справедливое соглашение по Украине, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин надеется, что соглашение по Украине устранит первопричины кризиса

ПЕКИН, 24 ноя — РИА Новости. Пекин надеется, что все стороны украинского кризиса как можно скорее достигнут справедливого соглашения, которое устранит первопричины кризиса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Си Цзиньпин и Трамп в понедельник провели телефонный разговор. В ходе разговора лидеры двух стран обсудили конфликт на Украине.
«
"Китай надеется, что все стороны будут непрерывно сокращать разногласия и как можно скорее достигнут справедливого, долговечного и обязательного для исполнения мирного соглашения, которое устранит коренные причины кризиса", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Глава КНР добавил, что "Китай поддерживает все усилия, направленные на достижение мира".
Представитель китайского МИД Го Цзякунь - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
МИД Китая назвал способ разрешения украинского конфликта
23 октября, 10:20
 
