Абрамович и Фрадков войдут в делегацию России на переговорах в Киргизии

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Представители бизнеса войдут в делегацию России на российско-киргизских переговорах в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию. В среду, 26 ноября, состоятся российско-киргизские переговоры на высшем уровне. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская делегация на этих переговорах будет весьма представительной. В нее войдут в том числе вице-премьер РФ Алексей Оверчук, семь федеральных министров, руководители некоторых федеральных служб.

"Также некоторых представителей бизнеса упомяну. Это (Роман - ред.) Абрамович, (глава ПСБ Петр - ред.) Фрадков, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков", - сказал Ушаков журналистам.