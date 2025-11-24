Рейтинг@Mail.ru
Абрамович и Фрадков войдут в делегацию России на переговорах в Киргизии
17:40 24.11.2025 (обновлено: 21:22 24.11.2025)
Абрамович и Фрадков войдут в делегацию России на переговорах в Киргизии
Представители бизнеса войдут в делегацию России на российско-киргизских переговорах в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.11.2025
россия, киргизия, бишкек, михаил волков, юрий ушаков, промсвязьбанк, почта россии
Россия, Киргизия, Бишкек, Михаил Волков, Юрий Ушаков, Промсвязьбанк, Почта России
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Представители бизнеса войдут в делегацию России на российско-киргизских переговорах в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию. В среду, 26 ноября, состоятся российско-киргизские переговоры на высшем уровне. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская делегация на этих переговорах будет весьма представительной. В нее войдут в том числе вице-премьер РФ Алексей Оверчук, семь федеральных министров, руководители некоторых федеральных служб.
"Также некоторых представителей бизнеса упомяну. Это (Роман - ред.) Абрамович, (глава ПСБ Петр - ред.) Фрадков, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков", - сказал Ушаков журналистам.
В ходе визита в Киргизию Путин также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и примет участие в саммите ОДКБ.
