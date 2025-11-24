https://ria.ru/20251124/kirgiziya-2057216975.html
Абрамович и Фрадков войдут в делегацию России на переговорах в Киргизии
Представители бизнеса войдут в делегацию России на российско-киргизских переговорах в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков: Абрамович, Фрадков и Волков поедут в Киргизию в составе делегации РФ
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Представители бизнеса войдут в делегацию России на российско-киргизских переговорах в Бишкеке, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 25-27 ноября посетит Киргизию. В среду, 26 ноября, состоятся российско-киргизские переговоры на высшем уровне. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская делегация на этих переговорах будет весьма представительной. В нее войдут в том числе вице-премьер РФ Алексей Оверчук, семь федеральных министров, руководители некоторых федеральных служб.
"Также некоторых представителей бизнеса упомяну. Это (Роман - ред.) Абрамович, (глава ПСБ Петр - ред.) Фрадков, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков", - сказал Ушаков журналистам.
В ходе визита в Киргизию Путин также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и примет участие в саммите ОДКБ.