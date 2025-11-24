Рейтинг@Mail.ru
Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в побоях - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:31 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/khokkey-2057262892.html
Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в побоях
Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в побоях - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в побоях
Дочь главы Федерации хоккея Ленинградской области Валерия Покровского Анна Покровская обвинила своего отца в избиении. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T21:31:00+03:00
2025-11-24T21:31:00+03:00
хоккей
происшествия
ленинградская область
валерий покровский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_0:160:2200:1398_1920x0_80_0_0_d6c053b53d101da0424203d8a7d9ee2e.jpg
/20251113/bezukladnikov-2051646604.html
/20251122/repilov-2056838498.html
ленинградская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_149:0:2013:1398_1920x0_80_0_0_e05f28e653274f5d81536765f89c09d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
происшествия, ленинградская область, валерий покровский
Хоккей, Происшествия, Ленинградская область, Валерий Покровский
Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в побоях

Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти Покровского обвинила отца в избиении

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА
Хоккей. КХЛ. Матч ЦСКА - СКА - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дочь главы Федерации хоккея Ленинградской области Валерия Покровского Анна Покровская обвинила своего отца в избиении.
"Я столкнулась с насилием в семье от собственного отца. Меня зовут Анна Покровская. И сейчас я говорю то, от чего много лет пыталась убежать. Мой отец - тренер, известный человек в хоккейной среде. Он занимает пост президента Федерации хоккея Ленинградской области", - написала Покровская в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Вячеслав Безукладников - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
"Врачи пришли в ужас": хоккеист стал героем, но доживал в адских муках
13 ноября, 21:05
«

"В 2015 году мои родители развелись, и я три года жила с папой, и все три года я подвергалась насилию со стороны отца и своей мачехи. В августе 2018 года произошло то, о чем я больше не могу молчать. У меня произошел конфликт с отцом и мачехой, после чего у меня было наказание в виде недели без еды, после чего меня очень жестко избили. Все ужасные действия происходили в Крыму", - добавила она, сопроводив пост фотографиями, на которых видны ссадины на лице.

Дочь хоккеиста заявляет, что безуспешно обращалась в полицию и следственный комитет. Помимо этого, она рассказала, что между ее матерью и Покровским ведутся судебные разбирательства по поводу раздела имущества. Также девушка опубликовала видеозапись со словами своего дедушки, который заявил, что Покровский лишил его квартиры.
Согласно информации Telegram-канала "112", Покровский в спокойной манере отверг все обвинения и заявил о прекрасных отношениях с другими своими детьми. Он также отметил, что дочь ни разу не высказывала ему подробных претензий лично, и предположил, что та хочет привлечь к себе внимание.
Покровскому 47 лет, будучи игроком, он представлял петербургский СКА, челябинский "Мечел", омский "Авангард", московские ЦСКА и "Спартак", хабаровский "Амур" и новосибирскую "Сибирь". С 2024 года возглавляет Федерацию хоккея Ленинградской области.
Роман Репилов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Чемпиона мира из России отправили в СИЗО. Что случилось?
22 ноября, 20:15
 
ХоккейПроисшествияЛенинградская областьВалерий Покровский
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала