Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в побоях

«

"В 2015 году мои родители развелись, и я три года жила с папой, и все три года я подвергалась насилию со стороны отца и своей мачехи. В августе 2018 года произошло то, о чем я больше не могу молчать. У меня произошел конфликт с отцом и мачехой, после чего у меня было наказание в виде недели без еды, после чего меня очень жестко избили. Все ужасные действия происходили в Крыму", - добавила она, сопроводив пост фотографиями, на которых видны ссадины на лице.