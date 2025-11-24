https://ria.ru/20251124/khokkey-2057262892.html
Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в побоях
Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в побоях - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в побоях
Дочь главы Федерации хоккея Ленинградской области Валерия Покровского Анна Покровская обвинила своего отца в избиении.
ленинградская область
Дочь главы Федерации хоккея Ленобласти обвинила его в побоях
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Дочь главы Федерации хоккея Ленинградской области Валерия Покровского Анна Покровская обвинила своего отца в избиении.
"Я столкнулась с насилием в семье от собственного отца. Меня зовут Анна Покровская. И сейчас я говорю то, от чего много лет пыталась убежать. Мой отец - тренер, известный человек в хоккейной среде. Он занимает пост президента Федерации хоккея Ленинградской области", - написала Покровская в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
«
"В 2015 году мои родители развелись, и я три года жила с папой, и все три года я подвергалась насилию со стороны отца и своей мачехи. В августе 2018 года произошло то, о чем я больше не могу молчать. У меня произошел конфликт с отцом и мачехой, после чего у меня было наказание в виде недели без еды, после чего меня очень жестко избили. Все ужасные действия происходили в Крыму", - добавила она, сопроводив пост фотографиями, на которых видны ссадины на лице.
Дочь хоккеиста заявляет, что безуспешно обращалась в полицию и следственный комитет. Помимо этого, она рассказала, что между ее матерью и Покровским ведутся судебные разбирательства по поводу раздела имущества. Также девушка опубликовала видеозапись со словами своего дедушки, который заявил, что Покровский лишил его квартиры.
Согласно информации Telegram-канала "112", Покровский в спокойной манере отверг все обвинения и заявил о прекрасных отношениях с другими своими детьми. Он также отметил, что дочь ни разу не высказывала ему подробных претензий лично, и предположил, что та хочет привлечь к себе внимание.
Покровскому 47 лет, будучи игроком, он представлял петербургский СКА
, челябинский "Мечел
", омский "Авангард
", московские ЦСКА
и "Спартак
", хабаровский "Амур
" и новосибирскую "Сибирь
". С 2024 года возглавляет Федерацию хоккея Ленинградской области.