Суд утвердил решение по иску родственниц Жириновского к его сыновьям
2025-11-24T13:32:00+03:00
2025-11-24T13:32:00+03:00
2025-11-24T13:32:00+03:00
москва
владимир жириновский
наталья соколова
игорь лебедев
московский городской суд
лдпр
политика
москва
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу родственницы политика Владимира Жириновского Елены Листопадовой на отказ в иске о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, ответчиками по которому выступали его сыновья Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Преображенского суда Москвы
оставлено без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - сказали в суде.
Ранее суд в данном вопросе встал на сторону сыновей Жириновского
. Помимо Листопадовой истцом выступала еще одна родственница - Наталья Соколова
.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ранее истцы также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этих требованиях им было отказано.
По данным СМИ, Листопадова и Соколова являются племянницами Жириновского.
Согласно картотеке суда, разбирательство длилось с декабря 2022 года.
Российский политик и востоковед, основатель и руководитель ЛДПР
Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.