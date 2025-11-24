Суд утвердил решение по иску родственниц Жириновского к его сыновьям

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу родственницы политика Владимира Жириновского Елены Листопадовой на отказ в иске о признании договора пожизненного содержания с иждивением недействительным, ответчиками по которому выступали его сыновья Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, сообщили РИА Новости в суде.

Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, ранее истцы также просили об истребовании имущества из чужого незаконного владения и его возврате в наследственную массу. В этих требованиях им было отказано.