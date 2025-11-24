Рейтинг@Mail.ru
Wildberries&Russ прокомментировала идею об ограничениях для маркетплейсов - РИА Новости, 24.11.2025
10:58 24.11.2025
Wildberries&Russ прокомментировала идею об ограничениях для маркетплейсов
экономика, эльвира набиуллина, вячеслав володин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), wildberries, сбербанк россии
Экономика, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Wildberries, Сбербанк России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Люди в пункте выдачи заказов Wildberries в Москве
Люди в пункте выдачи заказов Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Люди в пункте выдачи заказов Wildberries в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, заявили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ, выразив надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ: Набиуллина предложила новые ограничения против маркетплейсов
09:30
"Запрет на дистрибуцию финансовых продуктов от банков, связанных с платформами, фактически равнозначен запрету на деятельность таких банков", - сказали в компании.
Они отметили, что маркетплейсы должны будут вывести свои банки за пределы приложения и сайта, а также не рекламировать на сайте вклады, кредиты, карты и т.д., однако этот запрет не предполагает аналогичных мер для банков относительно их продуктов.
"Предлагаемые меры носят избыточный характер. Так называемый запрет на установление различных цен затрагивает исключительно скидки на средство платежа, которые не связаны с доходом продавца и не финансируются за его счет. При этом площадка не вводит дополнительных комиссий, наценок или барьеров для других платежных инструментов, которые могли бы расцениваться как недобросовестная практика", - сказали в Wildberries.
Как считают в компании, регулирование должно быть справедливым и распространяться на всех игроков. "Мы рассчитываем, что после получения дополнительной информации и проведения дискуссий регулятор пересмотрит свои предложения и придет к более сбалансированному подходу", - добавили в RWB.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Минфин и ФНС подготовили меры против некоторых продавцов на маркетплейсах
21 ноября, 12:08
Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Ким прокомментировала возможную отмену скидок на маркетплейсах
21 ноября, 09:25
 
Экономика Эльвира Набиуллина Вячеслав Володин Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России) Вайлдберриз (Wildberries) Сбербанк России
 
 
