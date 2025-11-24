Ушаков назвал даты государственного визита Путина в Киргизию

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Киргизию начнется во вторник, 25 ноября, и продлится два дня, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«
"Завтра, во вторник, начинается государственный визит президента Российской Федерации в Киргизскую Республику. Этот визит организовывается по приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова и пройдет в течение двух дней, накануне запланированного в четверг, 27 ноября, в Бишкеке заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам, программа визита президента России в Бишкеке начнется вечером во вторник.
"По прибытии в Бишкек нашего президента у трапа встретит президент Киргизии Жапаров. Они вместе поедут возлагать венок к Вечному огню на площади Победы. После этого два президента пообщаются в неформальной обстановке в резиденции Ала-Арча. Это будет неформальный разговор именно между президентами в формате тет-а-тет", - добавил Ушаков.
Премьер Киргизии назвал Россию надежным союзником
11 ноября, 12:34