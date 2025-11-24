Ушаков назвал даты государственного визита Путина в Киргизию

"По прибытии в Бишкек нашего президента у трапа встретит президент Киргизии Жапаров. Они вместе поедут возлагать венок к Вечному огню на площади Победы. После этого два президента пообщаются в неформальной обстановке в резиденции Ала-Арча. Это будет неформальный разговор именно между президентами в формате тет-а-тет", - добавил Ушаков.