21:27 24.11.2025 (обновлено: 22:36 24.11.2025)
Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ
Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ
Учредитель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, которого в конце октября задержали в Санкт-Петербурге по запросу Интерпола, попросил...
2025-11-24T21:27:00+03:00
2025-11-24T22:36:00+03:00
россия
санкт-петербург
латвия
интерпол
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
санкт-петербург
латвия
россия, санкт-петербург, латвия, интерпол, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Санкт-Петербург, Латвия, Интерпол, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ

Ъ: задержанный в Петербурге бизнесмен из Латвии Гордеев попросил убежища в РФ

Александр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ
Александр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Александр Гордеев, как пояснили его адвокаты, переехал на ПМЖ в Россию в 2020 году с намерением получить гражданство РФ
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Учредитель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, которого в конце октября задержали в Санкт-Петербурге по запросу Интерпола, попросил Генеральную прокуратуру России не выдавать его Литве, сообщает "Коммерсантъ".
"Находящийся в розыске литовскими властями основатель морского перевозчика Overseas Baltic попросил убежища в России", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Путин подписал указ, касающийся приема в гражданство иностранцев
5 ноября, 20:03
Согласно информации издания, предприниматель утверждает, что стал жертвой "рейдерского захвата", а его преследование связано с затяжным корпоративным конфликтом.
Отмечается, что находящийся в международном розыске Александр Гордеев был задержан сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России (НЦБ) 31 октября и помещен в СИЗО №1 "Кресты". По версии литовских правоохранительных органов, с 2014 по 2019 год, будучи руководителем и акционером Overseas Baltic, Гордеев незаконно вывел финансовые средства компании в начале ее процедуры банкротства, получив более миллиона евро. В начале марта 2022 года суд в Клайпеде заочно вынес постановление об аресте бизнесмена, который на тот момент уже несколько лет жил в Санкт-Петербурге.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Опрос показал, сколько россиян гордятся своим гражданством
1 ноября, 11:27
 
РоссияСанкт-ПетербургЛатвияИнтерполМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Заголовок открываемого материала