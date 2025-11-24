Бизнесмен из Латвии попросил убежища в России, пишут СМИ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Учредитель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, которого в конце октября задержали в Санкт-Петербурге по запросу Интерпола, попросил Генеральную прокуратуру России не выдавать его Литве, сообщает "Коммерсантъ".
"Находящийся в розыске литовскими властями основатель морского перевозчика Overseas Baltic попросил убежища в России", — говорится в материале.
Согласно информации издания, предприниматель утверждает, что стал жертвой "рейдерского захвата", а его преследование связано с затяжным корпоративным конфликтом.
Отмечается, что находящийся в международном розыске Александр Гордеев был задержан сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России (НЦБ) 31 октября и помещен в СИЗО №1 "Кресты". По версии литовских правоохранительных органов, с 2014 по 2019 год, будучи руководителем и акционером Overseas Baltic, Гордеев незаконно вывел финансовые средства компании в начале ее процедуры банкротства, получив более миллиона евро. В начале марта 2022 года суд в Клайпеде заочно вынес постановление об аресте бизнесмена, который на тот момент уже несколько лет жил в Санкт-Петербурге.
