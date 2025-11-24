Рейтинг@Mail.ru
"RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Нальчике и Южной Осетии
Культура
 
17:18 24.11.2025
"RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Нальчике и Южной Осетии
"RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Нальчике и Южной Осетии - РИА Новости, 24.11.2025
"RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Нальчике и Южной Осетии
В столице Кабардино-Балкарии Нальчике фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдет с 28 по 30 ноября, а в столице Южной Осетии — Цхинвале — 29 ноября. РИА Новости, 24.11.2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
"RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Нальчике и Южной Осетии

"RТ.Док: Время наших героев" одновременно пройдет в Нальчике и Южной Осетии

© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
Фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев"
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" пройдет с 28 по 30 ноября, а в столице Южной Осетии — Цхинвале — 29 ноября.
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Кадр из фильма "Из плена"
Кадр из фильма Из плена - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Из плена"
"На церемонии открытия в Нальчике гости увидят премьеру военного документалиста RТ.Док Ольги Кирий "Из плена". В центре сюжета — история уроженца Макеевки Дениса Резникова. Кадры его пыток каратели отправляли дочке Дениса, школьнице Лизе. Девочку шантажировали и пытались заставить сотрудничать, но молодая дончанка не сломалась", - рассказали организаторы фестиваля.
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Кадр из фильма "Из плена"
Кадр из фильма Из плена - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Из плена"
Во второй день зрителей в Нальчике ждет еще одна премьера — фильм "Дорога жизни". Лента — о мотоциклистах из клуба "Ночные волки", которые с 2022 года по зову сердца защищают народ Донбасса.
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Кадр из фильма "Дорога жизни"
Кадр из фильма Дорога жизни - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Дорога жизни"
Также в программу войдут ленты документалистов Северо-Кавказского федерального округа, в их числе — картина Темиржана Байсиева "Война за соседним столиком". Фильм посвящен памяти военкора МИЦ "Известий" Семена Еремина.
Узнать расписание и получить бесплатные билеты можно на сайте rtfestival.ru.
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"Кадр из фильма "Дорога жизни"
Кадр из фильма Дорога жизни - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото предоставлено организаторами фестиваля "RT.Док: Время наших героев"
Кадр из фильма "Дорога жизни"
Гости в Нальчике и Цхинвале одновременно посмотрят фильм "Один. Поле. Воин…"Артема Сомова и Руслана Гусарова о сапере-разведчике из Дагестана. Закарья Алиев (позывной Смайлик) три недели в одиночку оборонялся в опорном пункте, отбитом у ВСУ. А после показа оба города выйдут на прямую связь и примут участие в панельной дискуссии "Кавказ в действии: Многонациональное единство на СВО".
В Цхинвале гостей фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" ждет премьера военкора Павла Кукушкина о воинах Южной Осетии, которые встали на защиту Донбасса. Через личные истории и архивные кадры раскрывается дух единства и солидарности.
Полное расписание фестиваля в Цхинвале можно узнать на сайте rtfestival.ru.
Заголовок открываемого материала