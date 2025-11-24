Рейтинг@Mail.ru
Эстония получила артиллерийские установки из Южной Кореи, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
12:30 24.11.2025
Эстония получила артиллерийские установки из Южной Кореи, сообщили СМИ
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Эстония получила шесть новых самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder от Южной Кореи, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) получил шесть новых артиллерийских установок K9 Thunder", - говорится в сообщении.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Гарантирует возвращение". СМИ раскрыли, что Европа задумала против России
11:32
Отмечается, что техника, о которой идет речь, будет адаптирована к эстонскому климату и снабжена системами связи. После этого САУ поступят на вооружение.
Как отмечает ERR, в 2026 году ожидается поставка еще шести K9 Thunder.
В конце октября минобороны Южной Кореи сообщило, что Сеул и Таллин заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Chunmoo. По словам главы южнокорейского минобороны Ан Гю Бэка, на данный момент Эстония приобрела у Южной Кореи в общей сложности 36 самоходок K9 Thunder.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Финляндии могут разместить подразделение НАТО, заявило Минобороны
11:12
 
