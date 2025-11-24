https://ria.ru/20251124/estonija-2057105593.html
Эстония получила артиллерийские установки из Южной Кореи, сообщили СМИ
Эстония получила артиллерийские установки из Южной Кореи, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.11.2025
Эстония получила артиллерийские установки из Южной Кореи, сообщили СМИ
Эстония получила шесть новых самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder от Южной Кореи, сообщает телерадиокомпания ERR.
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Эстония получила шесть новых самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder от Южной Кореи, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) получил шесть новых артиллерийских установок K9 Thunder", - говорится в сообщении.
Отмечается, что техника, о которой идет речь, будет адаптирована к эстонскому климату и снабжена системами связи. После этого САУ поступят на вооружение.
Как отмечает ERR, в 2026 году ожидается поставка еще шести K9 Thunder.
В конце октября минобороны Южной Кореи
сообщило, что Сеул
и Таллин
заключили меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставки южнокорейских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Chunmoo. По словам главы южнокорейского минобороны Ан Гю Бэка, на данный момент Эстония
приобрела у Южной Кореи в общей сложности 36 самоходок K9 Thunder.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО
у западных границ. Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.