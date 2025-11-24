Рейтинг@Mail.ru
ЕС подталкивает Киев воевать ради фантомных болей, заявил Пушков
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:56 24.11.2025
ЕС подталкивает Киев воевать ради фантомных болей, заявил Пушков
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Украина готова воевать ради фантомных болей по безвозвратно утраченному даже без шансах на успех, ЕС подталкивает Киев идти по этому пути, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Ради фантомных болей по безвозвратно утраченному они (киевское руководство - ред.) готовы воевать и воевать - без шанса на успех. Роль европейцев состоит в том, чтобы подталкивать Киев идти по этому пути", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что с появлением плана США по разрешению украинского конфликта стало ясно, что у ЕС "нет никакого плана мира, а есть лишь план бесконечной войны".
"Им не жаль Украину, как не жаль ее и "руководству" этой страны. Показательно, что это слово в применении к киевским руководителям (президент США Дональд) Трамп уже ставит в кавычки", - констатировал парламентарий.
Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины якобы разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Глава международного комитета Госдумы РФ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Пушков назвал план стран ЕС по Украине планом продолжения войны
23 ноября, 21:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинАлексей ПушковМарко РубиоЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
