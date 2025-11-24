Захарова раскритиковала условия ЕС по достижению мира на Украине

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия Евросоюза по достижению мира на Украине нелепыми.
"Урсула фон дер Ляйен после совещания с руководителями стран ЕС назвала условия Евросоюза по достижению мира на Украине", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией
10 августа, 11:59
В частности, в Евросоюзе считают, что границы не могут быть изменены силой.
На заявление фон дер Ляйен, что центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена, Захарова задалась вопросом, с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины.
"Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании", - отметила Захарова.
Заявление, что Украина выбрала европейскую судьбу, Захарова назвала самым нелепым. "Мы все очень хорошо помним, как законно избранный президент Украины Виктор Янукович заявил, что страна, которой он тогда на легитимных основаниях руководил, приостанавливает соглашение о евроинтеграции, поскольку "украинская экономика и законодательство не были готовы к ассоциации с Евросоюзом". В этот же момент Запад запустил очередной майдан, который привел к антиконституционному госперевороту 2014 года и, в конечном итоге, установлению в Киеве неонацистского режима под руководством мирового меньшинства", - написала она.
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. По ее словам, представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине
27 февраля, 15:47