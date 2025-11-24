Рейтинг@Mail.ru
Захарова раскритиковала условия ЕС по достижению мира на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/es-2057273610.html
Захарова раскритиковала условия ЕС по достижению мира на Украине
Захарова раскритиковала условия ЕС по достижению мира на Украине - РИА Новости, 24.11.2025
Захарова раскритиковала условия ЕС по достижению мира на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия Евросоюза по достижению мира на Украине нелепыми. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T23:14:00+03:00
2025-11-24T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
мария захарова
урсула фон дер ляйен
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20250810/zakharova-2034420005.html
https://ria.ru/20250227/es-2001977205.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, мария захарова, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Вооруженные силы Украины
Захарова раскритиковала условия ЕС по достижению мира на Украине

Захарова назвала условия ЕС по достижению мира на Украине нелепыми

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условия Евросоюза по достижению мира на Украине нелепыми.
"Урсула фон дер Ляйен после совещания с руководителями стран ЕС назвала условия Евросоюза по достижению мира на Украине", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Захарова сравнила отношения Евросоюза и Украины с некрофилией
10 августа, 11:59
В частности, в Евросоюзе считают, что границы не могут быть изменены силой.
"Про Косово Урсула не могла не слышать. Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа", - напомнила Захарова.
Заявления европейцев, что Украина не может ограничивать свои вооруженные силы, Захарова назвала отказом суверенному государству в возможности принять решение о своих вооруженных силах. Она напомнила, что ФРГ принимала подобные ограничения для себя, и фон дер Ляйен как немка должна это знать.
На заявление фон дер Ляйен, что центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена, Захарова задалась вопросом, с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины.
"Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании", - отметила Захарова.
Заявление, что Украина выбрала европейскую судьбу, Захарова назвала самым нелепым. "Мы все очень хорошо помним, как законно избранный президент Украины Виктор Янукович заявил, что страна, которой он тогда на легитимных основаниях руководил, приостанавливает соглашение о евроинтеграции, поскольку "украинская экономика и законодательство не были готовы к ассоциации с Евросоюзом". В этот же момент Запад запустил очередной майдан, который привел к антиконституционному госперевороту 2014 года и, в конечном итоге, установлению в Киеве неонацистского режима под руководством мирового меньшинства", - написала она.
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. По ее словам, представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
МИД оценил вклад ЕС в урегулировании конфликта на Украине
27 февраля, 15:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевМария ЗахароваУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала