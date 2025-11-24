Рейтинг@Mail.ru
Переговоры в Женеве стали основой для движения вперед, считает глава ЕК - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 24.11.2025 (обновлено: 23:11 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/es-2057271955.html
Переговоры в Женеве стали основой для движения вперед, считает глава ЕК
Переговоры в Женеве стали основой для движения вперед, считает глава ЕК - РИА Новости, 24.11.2025
Переговоры в Женеве стали основой для движения вперед, считает глава ЕК
Переговоры в Женеве с участием США позволили добиться прогресса на пути к украинскому урегулированию, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T22:57:00+03:00
2025-11-24T23:11:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
владимир путин
урсула фон дер ляйен
марко рубио
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_770:425:2465:1379_1920x0_80_0_0_2716bd91137575ebd51d7e97a8eb9db4.jpg
https://ria.ru/20251124/es-2057262724.html
https://ria.ru/20251124/ssha-2057225076.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818807_290:0:2957:2000_1920x0_80_0_0_00ca1fea9e598f89de94d42db174183a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, владимир путин, урсула фон дер ляйен, марко рубио, еврокомиссия
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Марко Рубио, Еврокомиссия
Переговоры в Женеве стали основой для движения вперед, считает глава ЕК

Фон дер Ляйен: переговоры в Женеве привели к прогрессу по мирному урегулированию

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Переговоры в Женеве с участием США позволили добиться прогресса на пути к украинскому урегулированию, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Хотя работа ещё предстоит, сегодня у нас уже есть прочная основа для дальнейшего движения вперёд", - заявила она в понедельник по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде. По ее мнению, удалось добиться "хорошего прогресса в переговорах".
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
США при Трампе больше нельзя считать союзником ЕС, заявил Боррель
Вчера, 21:30
Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины якобы разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
План США по Украине сократили до 19 пунктов, сообщает FT
Вчера, 18:07
 
В миреСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенМарко РубиоЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала