Матвиенко назвала ЕС главным инструментом глобальной партии войны
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала политику Европейского союза, который "любой план мира превращает в план продолжения войны". РИА Новости, 24.11.2025
