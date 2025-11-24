Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала ЕС главным инструментом глобальной партии войны
24.11.2025
18:08 24.11.2025
Матвиенко назвала ЕС главным инструментом глобальной партии войны
Матвиенко назвала ЕС главным инструментом глобальной партии войны
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала политику Европейского союза, который "любой план мира превращает в план продолжения войны". РИА Новости, 24.11.2025
Матвиенко назвала ЕС главным инструментом глобальной партии войны

Матвиенко: Евросоюз стал сегодня главным инструментом глобальной партии войны

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала политику Европейского союза, который "любой план мира превращает в план продолжения войны".
"Евросоюз стал сегодня главным инструментом, которым орудует глобальная партия войны", - заявила Матвиенко в интервью "МК". Текст опубликован на сайте издания.
"Хочу обратить внимание на персоналии, на которых опирается эта глобальная партия войны. Политику противодействия (президенту США Дональду) Трампу – легитимному президенту, победившему на выборах за явным преимуществом, получившему поддержку избирателей, в ЕС определяют никем не избранные, назначенные еврочиновники, которые ни за что не отвечают перед людьми, или формальные руководители государств с поддержкой на уровне статистической погрешности", - отметила она.
Китай надеется на справедливое соглашение по Украине, заявил Си Цзиньпин
