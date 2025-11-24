Рейтинг@Mail.ru
ЕС и "коалиция желающих" обсудят переговоры по Украине, заявила глава ЕК - РИА Новости, 24.11.2025
16:34 24.11.2025
ЕС и "коалиция желающих" обсудят переговоры по Украине, заявила глава ЕК
ЕС и "коалиция желающих" обсудят переговоры по Украине, заявила глава ЕК
Представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформальной... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T16:34:00+03:00
2025-11-24T16:34:00+03:00
ЕС и "коалиция желающих" обсудят переговоры по Украине, заявила глава ЕК

Фон дер Ляйен: ЕС и "коалиция желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Представители Евросоюза и "коалиции желающих" во вторник обсудят переговоры по Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформальной встречи лидеров Евросоюза в Луанде.
"Я также хочу подчеркнуть центральную роль Европы в будущем страны (Украины – ред.). Завтра мы продолжим взаимодействие с нашими партнёрами из коалиции желающих", - сказала она.
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Сальвини призвал лидеров ЕС не мешать разработке мирного плана по Украине
Вчера, 14:07
Фон дер Ляйен заявила 23 ноября, что Европейский союз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Австрии обвинили ЕС в лицемерии из-за позиции по плану мира на Украине
Вчера, 14:01
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Финские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Уже не остановить": в ЕС предупредили о нападении на Россию
Вчера, 03:39
 
В миреРоссияУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
