ЕС в 2025 году закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Евросоюз в 2025 году уже закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов, доля СПГ из Штатов в импорте в ЕС выросла с 45% до 60%, заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович по итогам встречи в Брюсселе с министром торговли США Ховардом Латником.