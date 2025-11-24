Рейтинг@Mail.ru
ЕС в 2025 году закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов
13:30 24.11.2025
ЕС в 2025 году закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов
ЕС в 2025 году закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.11.2025
ЕС в 2025 году закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов
Евросоюз в 2025 году уже закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов, доля СПГ из Штатов в импорте в ЕС выросла с 45% до 60%, заявил еврокомиссар по... РИА Новости, 24.11.2025
ЕС в 2025 году закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов

Стратегические закупки ЕС энергоресурсов из США достигли $200 млрд в этом году

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Евросоюз в 2025 году уже закупил у США энергоресурсы на 200 миллиардов долларов, доля СПГ из Штатов в импорте в ЕС выросла с 45% до 60%, заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович по итогам встречи в Брюсселе с министром торговли США Ховардом Латником.
"ЕС не только привержен своим обязательствам, но и выполняет их на практике. Так, стратегические закупки ЕС энергоресурсов (из США - ред.), как СПГ, ядерное топливо и нефть, уже достигли 200 миллиардов долларов в этом году. Доля США в импорте СПГ в ЕС выросла с 45% до 60% благодаря долгосрочным контрактам", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
