12:59 24.11.2025
ЕС ведет переговоры с США о закупке чипов на 40 миллиардов долларов
в мире, сша, брюссель, марош шефчович, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Евросоюз ведёт переговоры с США о закупке чипов для европейской экономики на сумму более 40 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович по итогам встречи в Брюсселе с министром торговли США Ховардом Латником.
"Объём инвестиций ЕС в США также увеличился почти до 154 миллиардов долларов с января, и сейчас ведутся переговоры о заключении контрактов на закупку чипов для экономики ЕС на сумму более 40 миллиардов долларов", - сказал он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие на сумму 750 миллиардов долларов к 2028 году и американские чипы для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 миллиардов долларов. ЕС также планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Нужен психиатр". В ЕС устроили истерику из-за США
22 ноября, 09:54
 
