ЕС ведет переговоры с США о закупке чипов на 40 миллиардов долларов
Евросоюз ведёт переговоры с США о закупке чипов для европейской экономики на сумму более 40 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T12:59:00+03:00
в мире
сша
брюссель
марош шефчович
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
сша
брюссель
