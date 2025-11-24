ЕС ведет переговоры с США о закупке чипов на 40 миллиардов долларов

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Евросоюз ведёт переговоры с США о закупке чипов для европейской экономики на сумму более 40 миллиардов долларов, заявил еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович по итогам встречи в Брюсселе с министром торговли США Ховардом Латником.