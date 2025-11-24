Рейтинг@Mail.ru
Турция продолжит усилия по достижению мира на Украине, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.11.2025
15:41 24.11.2025
Турция продолжит усилия по достижению мира на Украине, заявил Эрдоган
Турция продолжит усилия по достижению мира на Украине, заявил Эрдоган
в мире
турция
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
в мире, турция, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
В мире, Турция, Россия, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Турция продолжит усилия по достижению мира на Украине, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция продолжит усилия по достижению мира на Украине

© AP Photo / Burhan OzbiliciРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе проведенного в понедельник телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция будет продолжать свои усилия по достижению мира на Украине.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Россией, война между Россией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать свои усилия по достижению справедливого и прочного мира в войне между Россией и Украиной", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
