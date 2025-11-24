https://ria.ru/20251124/erdogan-2057173157.html
Турция продолжит усилия по достижению мира на Украине, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе проведенного в понедельник телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Турция будет... РИА Новости, 24.11.2025
