Эрдоган хочет подтвердить Путину готовность помочь переговорам по Украине

АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в понедельник телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным хочет подтвердить готовность турецкой стороны вновь принять переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий источник.