Эрдоган хочет подтвердить Путину готовность помочь переговорам по Украине - РИА Новости, 24.11.2025
09:13 24.11.2025
Эрдоган хочет подтвердить Путину готовность помочь переговорам по Украине
Эрдоган хочет подтвердить Путину готовность помочь переговорам по Украине
в мире
россия
украина
стамбул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров
© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 24 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе планируемых в понедельник телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным хочет подтвердить готовность турецкой стороны вновь принять переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, сообщил РИА Новости турецкий источник.
Эрдоган в воскресенье заявил, что рассчитывает на телефонные переговоры с Путиным в понедельник.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Украина превращается в геополитический плацдарм, заявили в Турции
08:34
"Безусловно, будет заявлена готовность турецкой стороны оказать любое содействие продвижению переговорного процесса, в том числе возобновлению переговоров делегаций РФ и Украины в Стамбуле", — сообщил собеседник агентства на вопрос об ожиданиях от переговоров лидеров по украинскому треку.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на саммите G20 в Южно-Африканской Республике - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Эрдоган рассчитывает обсудить с Путиным возобновление зернового коридора
Вчера, 15:16
 
