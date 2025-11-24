ЕК заявила, что над планом США по Украине еще предстоит большая работа

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Над предложением США по урегулированию конфликта на Украине еще предстоит проделать большую работу, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Как было ясно подчеркнуто, и я ссылаюсь также на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанное вчера на эту же тему, центральная роль Европейского союза в обеспечении справедливого и прочного мира для Украины должна быть полностью отражена в любом реалистичном плане. Именно поэтому мы приветствуем совместное заявление Украины и США, опубликованное вчера по итогам дискуссий. Вместе с тем, мы видим, что предстоит ещё много работы", - сказала она.
Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.