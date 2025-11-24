Рейтинг@Mail.ru
ЕК заявила, что над планом США по Украине еще предстоит большая работа - РИА Новости, 24.11.2025
14:35 24.11.2025
ЕК заявила, что над планом США по Украине еще предстоит большая работа
ЕК заявила, что над планом США по Украине еще предстоит большая работа - РИА Новости, 24.11.2025
ЕК заявила, что над планом США по Украине еще предстоит большая работа
Над предложением США по урегулированию конфликта на Украине еще предстоит проделать большую работу, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии... РИА Новости, 24.11.2025
в мире
сша
украина
россия
владимир путин
урсула фон дер ляйен
марко рубио
еврокомиссия
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, владимир путин, урсула фон дер ляйен, марко рубио, еврокомиссия
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Марко Рубио, Еврокомиссия
ЕК заявила, что над планом США по Украине еще предстоит большая работа

Пиньо: над предложением США по Украине еще предстоит проделать большую работу

БРЮССЕЛЬ, 24 ноя – РИА Новости. Над предложением США по урегулированию конфликта на Украине еще предстоит проделать большую работу, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Как было ясно подчеркнуто, и я ссылаюсь также на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанное вчера на эту же тему, центральная роль Европейского союза в обеспечении справедливого и прочного мира для Украины должна быть полностью отражена в любом реалистичном плане. Именно поэтому мы приветствуем совместное заявление Украины и США, опубликованное вчера по итогам дискуссий. Вместе с тем, мы видим, что предстоит ещё много работы", - сказала она.
Немецкий журнал Spiegel сообщил в субботу, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает ни о каких контрпредложениях по американскому плану урегулирования конфликта на Украине.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
