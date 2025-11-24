https://ria.ru/20251124/dekabr-2057216534.html
Ушаков назвал декабрь насыщенным с точки зрения контактов Путина
Ушаков назвал декабрь насыщенным с точки зрения контактов Путина - РИА Новости, 24.11.2025
Ушаков назвал декабрь насыщенным с точки зрения контактов Путина
Декабрь будет насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов президента России Владимира Путина, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T17:40:00+03:00
россия
юрий ушаков
владимир путин
россия
россия, юрий ушаков, владимир путин
Ушаков назвал декабрь насыщенным с точки зрения контактов Путина
