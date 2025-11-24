Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве. 24 ноября 2025

Блогер Лерчек рассказала, от кого она забеременела

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила журналистам, что беременна от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, вместе с ним она приехала в Гагаринский суд Москвы на заседание по делу о выводе из РФ более 250 миллионов рублей.

"Это отец ребенка", - указала она на сопровождающего ее тренера по танца Сквиччиарини.

От комментариев по делу она отказалась, сославшись на запрет общения.

В понедельник Гагаринский суд Москвы проведет по делу предварительное судебное заседание в закрытом режиме. Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.

По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ , предоставив кредитной организации подложные документы.