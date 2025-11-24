Рейтинг@Mail.ru
Блогер Лерчек рассказала, от кого она забеременела
13:01 24.11.2025 (обновлено: 13:23 24.11.2025)
Блогер Лерчек рассказала, от кого она забеременела
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Находящаяся под домашним арестом блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила журналистам, что беременна от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини, вместе с ним она приехала в Гагаринский суд Москвы на заседание по делу о выводе из РФ более 250 миллионов рублей.
"Это отец ребенка", - указала она на сопровождающего ее тренера по танца Сквиччиарини.
Защита просит вернуть в прокуратуру дело Чекалиных о выводе денег
11:41
От комментариев по делу она отказалась, сославшись на запрет общения.
В понедельник Гагаринский суд Москвы проведет по делу предварительное судебное заседание в закрытом режиме. Чекалины находятся под домашним арестом. Третий фигурант Роман Вишняк признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, он находится под подпиской о невыезде. Его дело будет рассмотрено в особом порядке этим же судом, дата рассмотрения пока не назначена.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ, предоставив кредитной организации подложные документы.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Налоговый долг блогера Лерчек превысил 169 миллионов рублей
13 октября, 18:18
 
МоскваРоссияОАЭАртем ЧекалинВалерия ЧекалинаВалерия (Алла Перфилова)
 
 
