В Евросоюзе придумали, как оказаться за столом переговоров с Россией - РИА Новости, 24.11.2025
15:45 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/budris-2057174868.html
В Евросоюзе придумали, как оказаться за столом переговоров с Россией
В Евросоюзе придумали, как оказаться за столом переговоров с Россией - РИА Новости, 24.11.2025
В Евросоюзе придумали, как оказаться за столом переговоров с Россией
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы, чтобы Европа могла участвовать в переговорах по Украине, передает Bloomberg. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
россия
европа
украина
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
g7
россия
европа
украина
в мире, россия, европа, украина, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
В Евросоюзе придумали, как оказаться за столом переговоров с Россией

Будрис: ЕС должен забрать российские активы, чтобы вести переговоры с Москвой

© AP PhotoМинистр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo
Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы, чтобы Европа могла участвовать в переговорах по Украине, передает Bloomberg.
«
"Сейчас самое время принять решение. Давайте действовать. В противном случае Европа упустит возможность сыграть важную роль", — заявил он.
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
МИД Швеции сделал провокационное заявление о России
Вчера, 14:37
По словам литовского министра, Европе необходимо иметь рычаги давления, чтобы оказаться за столом переговоров по украинскому конфликту.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах клиринговой системы Euroclear.
С января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"Много давления". Зеленский пожаловался на США
Вчера, 12:47
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
