В Евросоюзе придумали, как оказаться за столом переговоров с Россией

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал срочно конфисковать российские активы, чтобы Европа могла участвовать в переговорах по Украине, передает Bloomberg.
"Сейчас самое время принять решение. Давайте действовать. В противном случае Европа упустит возможность сыграть важную роль", — заявил он.
По словам литовского министра, Европе необходимо иметь рычаги давления, чтобы оказаться за столом переговоров по украинскому конфликту.
Ситуация с замороженными средствами
С января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".
В Москве не раз называли подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России. В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только с разрешения правительственной комиссии.
