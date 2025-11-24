Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили вклад российской военной базы в Киргизии в безопасность - РИА Новости, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 24.11.2025
https://ria.ru/20251124/baza-2057229620.html
В Кремле оценили вклад российской военной базы в Киргизии в безопасность
В Кремле оценили вклад российской военной базы в Киргизии в безопасность - РИА Новости, 24.11.2025
В Кремле оценили вклад российской военной базы в Киргизии в безопасность
Объединенная военная база России в Киргизии во взаимодействии с вооруженными силами республики вносит весомый вклад в обеспечение безопасности, говорится в... РИА Новости, 24.11.2025
2025-11-24T18:28:00+03:00
2025-11-24T18:28:00+03:00
в мире
киргизия
россия
владимир путин
юрий ушаков
садыр жапаров
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29dd46b06ce0aae28e6ca5ad3784931b.jpg
https://ria.ru/20251124/putin-2057143503.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816722311_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_d2979d6a581556bbfdb9e5f3ae1e99ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киргизия, россия, владимир путин, юрий ушаков, садыр жапаров, одкб
В мире, Киргизия, Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Садыр Жапаров, ОДКБ
В Кремле оценили вклад российской военной базы в Киргизии в безопасность

Кремль: объединенная военная база России в Киргизии вносит вклад в безопасности

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Объединенная военная база России в Киргизии во взаимодействии с вооруженными силами республики вносит весомый вклад в обеспечение безопасности, говорится в информационных материалах пресс-службы Кремля к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию.
«
"﻿﻿﻿Россия - основной партнёр в деле укрепления обороноспособности Киргизии. Объединенная российская военная база во взаимодействии с вооружёнными силами Киргизии вносит весомый вклад в обеспечение безопасности страны, а также других государств-членов ОДКБ в центрально-азиатской зоне ответственности организации", - указано в материалах.
Государственный визит Путина в Киргизию начнется 25 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ожидается, что 26 ноября глава государства проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, 27 ноября российский лидер примет участие в саммите ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Киргизии назвали даты визита Путина
Вчера, 14:17
 
В миреКиргизияРоссияВладимир ПутинЮрий УшаковСадыр ЖапаровОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала