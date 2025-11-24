В Кремле оценили вклад российской военной базы в Киргизии в безопасность

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Объединенная военная база России в Киргизии во взаимодействии с вооруженными силами республики вносит весомый вклад в обеспечение безопасности, говорится в информационных материалах пресс-службы Кремля к предстоящему визиту президента РФ Владимира Путина в Киргизию.
"Россия - основной партнёр в деле укрепления обороноспособности Киргизии. Объединенная российская военная база во взаимодействии с вооружёнными силами Киргизии вносит весомый вклад в обеспечение безопасности страны, а также других государств-членов ОДКБ в центрально-азиатской зоне ответственности организации", - указано в материалах.
Государственный визит Путина в Киргизию начнется 25 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ожидается, что 26 ноября глава государства проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, 27 ноября российский лидер примет участие в саммите ОДКБ.
