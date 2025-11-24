Белорусско-российский оркестр Башмета выступит в Москве и Минске

Рейтинг@Mail.ru
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:40 24.11.2025 (обновлено: 20:13 24.11.2025)
культура, новости культуры, куда сходить , музыка, москва, ссср, юрий башмет, роберт рождественский, сергей гармаш, россия, белоруссия, большой зал московской консерватории, петр чайковский
Культура, Культура, Новости культуры, куда сходить , Музыка, Москва, СССР, Юрий Башмет, Роберт Рождественский, Сергей Гармаш, Россия, Белоруссия, Большой зал Московской консерватории, Петр Чайковский
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории 24 ноября состоится значительное культурное событие — концерт Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.
Программа вечера посвящена двум важным датам: 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и памяти о Победе в Великой Отечественной войне.
В концерте прозвучит Пятая симфония Чайковского (1888 год) — одно из самых известных и часто исполняемых произведений композитора. Оно посвящего противостоянию человека и судьбы. Эта идея воплощена в лейтмотиве, который проходит через всю симфонию: от тревожного и сосредоточенного начала — через смятение, лирику и отрешенность — к мажорному, торжествующему финалу, где та же тема звучит как гимн.
Также в этот вечер будет исполнен "Реквием. Вечная слава героям" современного композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. Это сочинение впервые прозвучало на Зимнем фестивале маэстро Башмета в 2021 году и с тех пор было представлено в Ярославле, Сочи и Москве.
Художественное слово — Сергей Гармаш.
Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр объединяет талантливых музыкантов из двух стран. Как отметил сам Юрий Башмет, в непростое время, когда вокруг много конфликтов, искусство и классическая музыка служат объединяющим началом для молодых, что создает будущее, наполненное творчеством и профессиональными достижениями.
Этот проект реализуется министерствами культуры Беларуси и России при поддержке Постоянного комитета Союзного государства. После выступления в Москве оркестр отправится в Минск, где даст концерт 25 ноября в Большом зале Белорусской государственной филармонии.
Фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
"RТ.Док: Время наших героев" пройдет в Нальчике и Южной Осетии
КультураНовости культурыкуда сходитьМузыкаМоскваСССРЮрий БашметРоберт РождественскийСергей ГармашРоссияБелоруссияБольшой зал Московской консерваторииПетр Чайковский
 
 
