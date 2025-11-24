Белорусско-российский оркестр Башмета выступит в Москве и Минске

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Большом зале Московской консерватории 24 ноября состоится значительное культурное событие — концерт Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Программа вечера посвящена двум важным датам: 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского и памяти о Победе в Великой Отечественной войне.

В концерте прозвучит Пятая симфония Чайковского (1888 год) — одно из самых известных и часто исполняемых произведений композитора. Оно посвящего противостоянию человека и судьбы. Эта идея воплощена в лейтмотиве, который проходит через всю симфонию: от тревожного и сосредоточенного начала — через смятение, лирику и отрешенность — к мажорному, торжествующему финалу, где та же тема звучит как гимн.

Также в этот вечер будет исполнен "Реквием. Вечная слава героям" современного композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского. Это сочинение впервые прозвучало на Зимнем фестивале маэстро Башмета в 2021 году и с тех пор было представлено в Ярославле, Сочи и Москве.

Художественное слово — Сергей Гармаш.

Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр объединяет талантливых музыкантов из двух стран. Как отметил сам Юрий Башмет, в непростое время, когда вокруг много конфликтов, искусство и классическая музыка служат объединяющим началом для молодых, что создает будущее, наполненное творчеством и профессиональными достижениями.