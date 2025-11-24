https://ria.ru/20251124/baku-2057083466.html
Владелец бизнес-центра в Баку назвал возможную причину взрыва в здании
Владелец бизнес-центра в Баку назвал возможную причину взрыва в здании - РИА Новости, 24.11.2025
Владелец бизнес-центра в Баку назвал возможную причину взрыва в здании
Причиной взрыва в здании бизнес-центра Afen Plaza в Баку могла стать утечка бытового газа, сообщил журналистам владелец здания Абульфат Алиев. РИА Новости, 24.11.2025
Владелец бизнес-центра в Баку назвал возможную причину взрыва в здании
Взрыв в бизнес-центре в Баку мог произойти из-за утечки газа