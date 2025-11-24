Рейтинг@Mail.ru
Владелец бизнес-центра в Баку назвал возможную причину взрыва в здании - РИА Новости, 24.11.2025
11:15 24.11.2025
Владелец бизнес-центра в Баку назвал возможную причину взрыва в здании
Владелец бизнес-центра в Баку назвал возможную причину взрыва в здании - РИА Новости, 24.11.2025
Владелец бизнес-центра в Баку назвал возможную причину взрыва в здании
Причиной взрыва в здании бизнес-центра Afen Plaza в Баку могла стать утечка бытового газа, сообщил журналистам владелец здания Абульфат Алиев. РИА Новости, 24.11.2025
в мире
2025
баку, наримановский район, азербайджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Баку, Наримановский район, Азербайджан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Владелец бизнес-центра в Баку назвал возможную причину взрыва в здании

Взрыв в бизнес-центре в Баку мог произойти из-за утечки газа

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской РеспубликиПоследствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку
Последствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Последствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку
БАКУ, 24 ноя – РИА Новости. Причиной взрыва в здании бизнес-центра Afen Plaza в Баку могла стать утечка бытового газа, сообщил журналистам владелец здания Абульфат Алиев.
"По предварительной версии, причиной инцидента могла стать утечка газа, однако здание не подключено к газоснабжению. Повреждение произошло в газопроводе, проложенном по недавно построенной дороге перед зданием. Это привело к тому, что газ начал постепенно скапливаться в пространстве", - сказал Абульфат Алиев.
Утром в понедельник на улице Раджабли в Наримановском районе Баку произошел взрыв в здании делового центра. По данным МЧС Азербайджана, в шестиэтажном офисном здании взрыв произошел без последующего возгорания, это привело к разрушениям с первого по пятый этаж. В республиканском центре скорой помощи сообщили РИА Новости о семи пострадавших.
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Число погибших при взрыве газа в Армении выросло до трех
БакуНаримановский районАзербайджанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
