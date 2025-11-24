В центре Баку прогремел взрыв

БАКУ, 24 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в Баку в здании бизнес-центра, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана.
"Этим утром поступил вызов в связи со взрывом на объекте на улице А.Раджабли в Наримановском районе Баку. Семеро пострадавших с множественными травмами были госпитализированы в Клинический медицинский центр", - сообщили медики.
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской РеспубликиПоследствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку
Последствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку
По данным азербайджанского агентства АПА, в связи со взрывом на место происшествия были привлечены сотрудники полиции. "Место происшествия оцеплено... принимаются необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.
Позднее в пресс-службе МЧС Азербайджана сообщили РИА Новости, что, по предварительной информации, взрыв в шестиэтажном деловом центре AFEN Plaza произошел на первом этаже, в результате зафиксированы разрушения с первого по пятый этаж.
