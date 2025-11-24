Рейтинг@Mail.ru
09:43 24.11.2025 (обновлено: 11:08 24.11.2025)
В центре Баку прогремел взрыв
В центре Баку прогремел взрыв
в мире
баку
азербайджан
наримановский район
баку
азербайджан
наримановский район
в мире, баку, азербайджан, наримановский район
В мире, Баку, Азербайджан, Наримановский район
В центре Баку прогремел взрыв

В бизнес-центре в Баку прогремел взрыв, пострадали семь человек

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской РеспубликиПоследствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку. 24 ноября 2025
Последствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку. 24 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Последствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку. 24 ноября 2025
БАКУ, 24 ноя - РИА Новости. Взрыв произошел в Баку в здании бизнес-центра, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи Азербайджана.
"Этим утром поступил вызов в связи со взрывом на объекте на улице А.Раджабли в Наримановском районе Баку. Семеро пострадавших с множественными травмами были госпитализированы в Клинический медицинский центр", - сообщили медики.
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской РеспубликиПоследствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку
Последствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Последствия взрыва в здании бизнес-центра в центре Баку
По данным азербайджанского агентства АПА, в связи со взрывом на место происшествия были привлечены сотрудники полиции. "Место происшествия оцеплено... принимаются необходимые меры безопасности", - говорится в сообщении.
Позднее в пресс-службе МЧС Азербайджана сообщили РИА Новости, что, по предварительной информации, взрыв в шестиэтажном деловом центре AFEN Plaza произошел на первом этаже, в результате зафиксированы разрушения с первого по пятый этаж.
