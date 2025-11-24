В Австрии обвинили ЕС в лицемерии из-за позиции по плану мира на Украине

ВЕНА, 24 ноя - РИА Новости. Позиция Евросоюза в отношении мирных инициатив США по Украине свидетельствует о лицемерии Брюсселя, заявил лидер делегации правой Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Харальд Вилимски.

Украиной, "Лицемерие Брюсселя каждый день достигает новых масштабов. Пока при президенте США Дональде Трампе уже несколько месяцев ведутся переговоры и предпринимаются интенсивные усилия для скорейшего окончания войны между Россией ЕС остается бездействующим и, наоборот, подливает масла в огонь", - приводятся слова евродепутата в релизе АПС.

По его словам, ЕС реагирует исключительно критикой, вместо того, чтобы представить собственные конструктивные предложения и позиционировать себя как серьезного партнера по переговорам.

"Отклонять мирный план только потому, что ЕС не играет ведущую роль, - это грубая небрежность и почти непревзойденная степень невежества", - добавил Вилимски.

Он указал на то, что в последние годы Евросоюз последовательно делал ставку на эскалацию, а теперь жалуется, что возможный мир может быть достигнут и без его решающего участия.

В этой связи Вилимски призвал Брюссель наконец предпринять серьезные и активные шаги в направлении мира, независимо от того, ущемлены ли чьи-то политические амбиции.

"ЕС не может одновременно поставлять оружие и деньги одной из сторон конфликта и в то же время жаловаться, что его голос на мирных переговорах имеет малый вес", - заключил депутат АПС.

Президент Финляндии Александр Стубб 23 ноября сообщил, что он и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели разговор с Трампом по поводу плана США по Украине.

Немецкий журнал Spiegel сообщил в 22 ноября, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон . Евросоюз боится, что план администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.

Мелони на пресс-конференции по итогам саммита Большой двадцатки в ЮАР заявила, что основой для работы над урегулированием на Украине должен быть американский план, сосредоточиться лучше на нем, чем над контрпредложением из Европы

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин , выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.