Московский детский музыкальный театр имени Н.И. Сац. Справка

Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Наталии Сац – первый в мире профессиональный театр оперы, балета и симфонической музыки для детей.

Однако датой рождения театра принято считать 21 ноября 1965 года. В этот день на сцене Театра эстрады состоялась премьера оперы Михаила Красева "Морозко".

В первые 15 лет существования театра были сформированы его творческие и организационные принципы, появились спектакли, завоевавший любовь зрителей. Авторами большинства из них стали современные композиторы, работавшие в творческом содружестве с самим театром.

Параллельно с репертуаром формировалась его труппа из выпускников музыкально-педагогического Института имени Гнесиных (ныне – Российская академия музыки имени Гнесиных), ГИТИСа и других музыкально-театральных вузов. Балетный коллектив сложился позднее из выпускников хореографических училищ.

Постановки шли на небольшой сцене в здании бывшего кукольного театра на улице 25-летия Октября (ныне – улица Никольская). В 1966 году здесь в исполнении Наталии Сац и симфонического оркестра под управлением Андрея Яковлева состоялась премьера сказки Сергея Прокофьева "Петя и волк" . Впоследствии это музыкальное произведение исполнялось в разных вариациях на самых знаменитых сценах мира.

В числе первых спектаклей театра также были опера Мариана Коваля "Волк и семеро козлят" (1966), симфоническая сказка "Айболит и его друзья" Игоря Морозова (1967), новогодний спектакль из разных произведений "Волшебное зеркало Снегурочки" (1968), опера-сказка "Мальчик-великан" Тихона Хренникова (1969), камерная психологическая опера Дмитрия Кабалевского "Сестры" (1970), "Чудесный клад" Бау Ямпилова (1973), новогодняя опера "Трое против Марабука" Владимира Шаинского (1974), опера-оратория "Левша" Анатолия Александрова (1975), новогодняя сказка "Дед Мороз-78" Михаила Зива (1977), опера-фантазия "Наш Гайдар" Кирилла Волкова (1978) и другие.

Уже тогда театр гастролировал не только по СССР, но и за рубежом: Канада, Бельгия (1978), Австрия, Венгрия (1979), затем Франция, Италия, Япония, Югославия (1981-1982).

В 1979 году на проспекте Вернадского открылось собственное здание театра. Это строение сложной формы по проекту архитекторов Александра Великанова и Владилена Красильникова стало одним из самых необычных сооружений Москвы, ярким примером советского модернизма. Здание увенчано скульптурой Синей птицы – символом театра.

Первой премьерой на новой сцене в 1980 году стала опера "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини в постановке Наталии Сац. Она имела огромный успех не только в столице, но и на гастролях в США в 1982 году. Начало полноценной театральной жизни балетного коллектива в 1983 году ознаменовалось премьерой феерии "Синяя птица" по мотивам одноименной пьесы Мориса Метерлинка на музыку Ильи Саца и Михаила Раухвергера в постановке Бориса Ляпаева.

В 1980-е годы яркими постановками также стали оперы "Джунгли" ("Маугли") Ширвани Чалаева (1982), "Отважный трубач" (1985) и "Время таять снегам" (1987) Александра Флярковского. В то время театр все чаще обращался к классике. Были поставлены "Золушка" Сергея Прокофьева (1988), а также "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта (1989) в постановке Наталии Сац, которая имел огромный успех. Создан ряд классических концертных программ.

В 1987 году театру было присвоено звание "Академический".

В 1997 году состоялась премьера оперы-балета Ефрема Подгайца "Дюймовочка" – одной из самых популярных постановок театра. Она отличается эффектными сценическими находками, костюмами и мелодиями, признана лучшим детским спектаклем Москвы (1997) и удостоена первой премии и Гран-при II Московского фестиваля детских спектаклей и шоу-программ для детей (2001).

С 2000 года театр носит имя Наталии Сац

В период 2000-х годов в театре шли постановки "Русалочка" Татьяны Камышевой (2000), "Снежная королева" Александра Флярковского (2002), "Дитя и волшебство" Мориса Равеля (2004), "Путешествие Незнайки" Алексея Шелыгина (2004), "Двенадцать месяцев" Сергея Баневича (2006). В 2007 году этапной стала постановка рок-классик оперы "Повелитель мух" Ефрема Подгайца по мотивам романа Уильяма Голдинга о судьбе подростков, попавших на необитаемый остров. Она получила премию правительства России в области культуры (2009).

В 2010-2014 годах спектакли в театре ставили крупнейшие мастера оперного и балетного искусства – Владимир Васильев, Николай Цискаридзе, Андрис Лиепа, Дмитрий Бертман.

Зазвучала знаменитая опера Сергея Прокофьева "Любовь к трем апельсинам" (2011), впервые была показана "Иоланта" Петра Чайковского (2012), в новой редакции был поставлен балет на его музыку "Щелкунчик" (2011), состоялись премьеры оперы Ширвани Чалаева "Маугли" (2012), балетов Игоря Стравинского "Жар-птица" и "Петрушка" (2014), балета-шутки "Балда" Дмитрия Шостаковича (2011). Событием 2011 года стала постановка крупнейшим деятелем мирового театра Мартином Дунканом (Великобритания) оперы "Приключения Пиноккио" по опере британского композитора Джонатана Доува. Всего в те годы в театре вышло 13 премьер.

Большую популярность приобрела Детская филармония – проект главного дирижера театра и Московской государственной филармонии, в котором приглашенные артисты, звезды драматической сцены Москвы читают детям сказки в сопровождении симфонического оркестра.

В 2010 году при театре была открыта детская студия . Ее задачами стали развитие творческого потенциала и свободы воспитанников, создание детской труппы для участия в постановках театра.

В 2012 году премьерой старинной оперы "Игра о душе и теле" Эмилио Кавальери после реконструкции открылась Малая сцена театра. Это произведение никогда ранее не ставилось в российских театрах.

В 2013 году был образован хор театра . В том же году он впервые выступил в опере "Кармен" Жоржа Бизе.

В 2014 году состоялась премьера интерактивного медиа-спектакля "Репетиция оркестра" по мотивам одноименного фильма Федерико Феллини (Италия). В спектакле звучали арии и фрагменты из опер Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди.

В 2018 году публике была представлена историческая опера Клаудио Монтеверди "Орфей" в необычной постановке Георгия Исаакяна. Впервые действие происходит в пространстве ротонды, а артисты поют в интерьере советской квартиры.

В 2020 году театр продолжил расширять границы своего репертуара показом спектакля "Жестокие дети" по мотивам одноименного романа Жана Кокто в постановке Георгия Исаакяна. Подобной постановки не было ни на одной сцене в России.

В августе 2025 года после масштабной реконструкции открылся Большой зал театра . Изменилась его конфигурация, уникальные боковые сцены оснастили гигантскими экранами, вдвое увеличилась оркестровая яма, полностью изменилась технология сцены. Модернизация коснулась общестроительных и инженерных систем всего здания, была внедрена новейшая система безопасности. В настоящее время в связи с продолжающейся реконструкцией театра часть спектаклей идет на разных площадках Москвы.

Творческим ответом на реконструкцию стал проект "RE-Конструкция" – самый успешный музыкальный цикл в истории театра. В рамках проекта звучат редко исполняемые камерные, хоровые, оперные и инструментальные произведения, открываются новые территории для встреч со зрителями, новые имена и пр.

С 1980 года в театре проходит Всероссийский фестиваль самодеятельных детских любительских коллективов "Искусство – любовь моя"

В настоящее время репертуар театра насчитывает более 60 спектаклей для детей и юношества, включая постановки классических опер и балетов.

В их числе – оперы "Кошкин дом" и "Теремок" Александра Кулыгина, "Сказки Андерсена" Владимира Кобекина, "Королевский бутерброд" Георгия Портнова, "Мойдодыр" Ефрема Подгайца, балеты "Стойкий оловянный солдатик" Леонида Любовского, "Жизель" Адольфа Адана, "Муха-Цокотуха". Школьные годы" Дмитрия Кабалевского и многие другие.