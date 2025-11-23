В Днепропетровске прогремели взрывы

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги в отдельных районах Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в отдельных районах Днепропетровской области начали объявлять с 22.00 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
