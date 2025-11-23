Киев попытается повлиять на результаты выборов в Венгрии, заявил посол

БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. Киев с высокой вероятностью попытается повлиять на исход парламентских выборов 2026 года в Венгрии с целью смены власти в стране, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.