Киев попытается повлиять на результаты выборов в Венгрии, заявил посол

БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. Киев с высокой вероятностью попытается повлиять на исход парламентских выборов 2026 года в Венгрии с целью смены власти в стране, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно указывает на то, что украинский след в действиях местной оппозиции – не пустой звук. Таким образом, действительно можно говорить о том, что вероятность попыток представителей киевского режима вмешаться во внутренние дела Венгрии в преддверии парламентских выборов, запланированных здесь на середину апреля 2026 года, оценивается как весьма высокая", - сказал Станиславов.
Посол отметил, что венгерские власти, представители экспертного и журналистского сообщества всё больше говорят о связях местных оппозиционеров в лице партии ТИСА с украинскими спецслужбами, речь даже идет о привлечении специалистов с Украины к разработке программного обеспечения этой партии, которое оказалось ненадежным и привело к утечке персональных данных венгерских пользователей. Он напомнил, что в мае венгерские власти выслали двух сотрудников украинской дипмиссии в связи с подозрением в шпионаже.
"Хотел бы в этой связи подчеркнуть, что Россия осуждает любое иностранное вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Считаемым такие действия недопустимыми", - добавил Станиславов.
Глава российской дипмиссии упомянул также заявление СВР России о том, что Киев включился в кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя из-за обиды на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции, сама Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште".
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.