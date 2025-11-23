Рейтинг@Mail.ru
Киев попытается повлиять на результаты выборов в Венгрии, заявил посол - РИА Новости, 23.11.2025
Киев попытается повлиять на результаты выборов в Венгрии, заявил посол
Киев с высокой вероятностью попытается повлиять на исход парламентских выборов 2026 года в Венгрии с целью смены власти в стране, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 23.11.2025
венгрия, киев, россия, виктор орбан, петер сийярто, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Венгрия, Киев, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Киев попытается повлиять на результаты выборов в Венгрии, заявил посол

Посол Станиславов: Киев попытается повлиять на результаты выборов в Венгрии

БУДАПЕШТ, 23 ноя - РИА Новости. Киев с высокой вероятностью попытается повлиять на исход парламентских выборов 2026 года в Венгрии с целью смены власти в стране, заявил в интервью РИА Новости посол России в Будапеште Евгений Станиславов.
"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно указывает на то, что украинский след в действиях местной оппозиции – не пустой звук. Таким образом, действительно можно говорить о том, что вероятность попыток представителей киевского режима вмешаться во внутренние дела Венгрии в преддверии парламентских выборов, запланированных здесь на середину апреля 2026 года, оценивается как весьма высокая", - сказал Станиславов.
Посол отметил, что венгерские власти, представители экспертного и журналистского сообщества всё больше говорят о связях местных оппозиционеров в лице партии ТИСА с украинскими спецслужбами, речь даже идет о привлечении специалистов с Украины к разработке программного обеспечения этой партии, которое оказалось ненадежным и привело к утечке персональных данных венгерских пользователей. Он напомнил, что в мае венгерские власти выслали двух сотрудников украинской дипмиссии в связи с подозрением в шпионаже.
"Хотел бы в этой связи подчеркнуть, что Россия осуждает любое иностранное вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Считаемым такие действия недопустимыми", - добавил Станиславов.
Глава российской дипмиссии упомянул также заявление СВР России о том, что Киев включился в кампанию по "демонтажу" правительства Венгрии по приказу Брюсселя из-за обиды на блокирование Будапештом процесса его евроинтеграции, сама Еврокомиссия воспринимает нынешнее руководство Венгрии как все более серьезную помеху для "единой Европы", а глава ЕК Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены "режима в Будапеште".
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году, на это тратились миллионы долларов. Он также добавил, что много миллионов долларов тратится на то, чтобы сместить нынешнее венгерское правительство. В конце марта 2022 года Сийярто заявлял, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба звонил в украинское посольство в Будапеште, чтобы обсудить возможность повлиять на результаты выборов.
ВенгрияКиевРоссияВиктор ОрбанПетер СийяртоУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
