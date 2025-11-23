https://ria.ru/20251123/voronezh-2057001824.html
В Воронежской области объявили тревогу из-за угрозы удара БПЛА
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже и Острогожском районе Воронежской области, сообщает глава региона Александр Гусев. РИА Новости, 23.11.2025
